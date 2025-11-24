VIDEO: Fátima Bosch sorprende a enfermera al ponerle la corona de Miss Universo y cantarle en su cumpleaños

La Miss Universo 2025 sorprendió a una enfermera no solo al colocarle la corona que usó como Miss México, sino también al cantarle las mañanitas mientras la abrazaba

Fátima Bosh no solo ganó el certamen de belleza Miss Universo 2025, sino que también se ganó el corazón de millones de personas alrededor del mundo con su bondad, humildad e increíble energía positiva que contagia a todos los que se cruzan en el camino.

A tan solo días de haberse convertido en la figura más importante del mundo, Fátima Bosch se hizo viral por un tierno gesto que tuvo con una enfermera en una visita al hospital, pues en su rol como Miss Universo México, semanas antes de la competencia final en Tailandia, sorprendió a la mujer perteneciente al personal de salud en su cumpleaños al cantarle las mañanitas y también hacerla sentir como reina por unos cuantos minutos.

Hace unas semanas la tabasqueña visitó el Hospital del Niño, en donde tuvo un encuentro con el personal de salud que atiende en el lugar; por supuesto, fue bien recibida, pero en especial por una enfermera a la que no dudó en darle un momento inolvidable.

La enfermera, quien llegó con una foto de Fátima ya coronada como Miss Universo México 2025, corrió a abrazar a Bosch, quien recibió con alegría a la mujer entre sus brazos y con una gran sonrisa. Cabe destacar que en medio de los aplausos de todos los presentes, la tabasqueña no dudó en quitarse la costosa joya que se ganó tras semanas de preparación para colocársela a la empleada.

Por su parte, la empleada del hospital quedó con un rostro de sorpresa al no poder creer que por segundos podría cargar y portar con orgullo una corona que solo se le asigna a las mujeres más bellas del país. Luego de este tierno encuentro, ambas posaron juntas para una foto.

Pero Fátima Bosch no detuvo las sorpresas con el gesto que tuvo para la enfermera, ya que también invitó a todos los presentes a cantar las mañanitas y dejarle una experiencia inolvidable a la mujer. Por supuesto, todos participaron entre gritos, aplausos, cantos y porras a la empleada.

La reacción de la enfermera rápidamente se hizo viral en redes sociales, pues más allá de la sorpresa que recibió, no pudo contener las lágrimas al estar frente a una mujer que se ganó la admiración y respeto mundial.

Tras estas imágenes virales, la sección de comentarios se llenó de mensajes positivos a la mexicana que representará a Miss Universo a lo largo de un año:

Ella puso su fe en Dios y Dios es el poderoso.

Ella tiene algo espiritual que no entienden.

Todas las candidatas eran hermosas, pero México tenía algo especial que no tenían las demás, belleza interior y las mexicanas somos hermosas de corazón.

Tiene toda la actitud de reina

Fátima su patrona.

Por eso ganó

Qué bonito, que una reina te corone no pasa todos los días.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO