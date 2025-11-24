VIDEO: Heredera multimillonaria de la India contrata a J.Lo y Justin Bieber para su boda

Netra Mantena, heredera india, sorprende al contratar a J.Lo y Justin Bieber para su espectacular boda

Jennifer Lopez y Justin Bieber encabezarán el espectáculo en la lujosa boda de la heredera multimillonaria Netra Mantena, quien celebraró su enlace con Vamsi Gadiraju en Udaipur del 21 al 24 de noviembre.

La celebración tendrá lugar en escenarios emblemáticos como el Palacio Leela, el Zenana Mahal y Jagmandir, el palacio isleño del lago Pichola, elegidos para combinar el lujo indio con un despliegue internacional sin precedentes.

El lineup incluye a J.Lo, Justin Bieber, Tiësto, Black Coffee, Cirque du Soleil y DJs locales como Aman Nagpal, con una gran gala musical programada para el 21 de noviembre, que marcaron el inicio de un fin de semana lleno de opulencia.

¿Quién es Netra Mantena, la heredera que reunió a J.Lo y Justin Bieber en India?

Netra Mantena es la hija del magnate farmacéutico Rama Raju Mantena, fundador y CEO de Ingenus Pharmaceuticals, una compañía con operaciones en Estados Unidos, Suiza e India.

Criada entre ambos países y perteneciente a una de las familias más influyentes del sector salud, Netra forma parte de un linaje con una fortuna multimillonaria construida a través de la industria farmacéutica. Su boda con el empresario tecnológico Vamsi Gadiraju, considerada una de las más lujosas del 2025, ha puesto su nombre bajo los reflectores globales.

Rama Raju Mantena, presidente y director ejecutivo de Ingenus Pharmaceuticals, una compañía con sede en Orlando y presencia internacional, ha construido un imperio que coloca a su familia entre las más influyentes del sector.

La boda de su hija no solo celebra una unión personal, sino que también refleja una mezcla extraordinaria entre tradición cultural india y lujo global en la emblemática Ciudad de los Lagos.

Con una lista de invitados de alto perfil, presentaciones de artistas internacionales y escenarios palaciegos, la boda de Netra Mantena y Vamsi Gadiraju promete convertirse en un evento histórico.

Todo apunta a que este enlace marcará un antes y un después en las bodas de destino, imponiendo un nuevo estándar de opulencia y atención mediática a nivel mundial.

