VIDEO: Joven se hace una falda con las corbatas de su papá muerto para recordarlo en su graduación

Verónica Franco, quien se tituló en Relaciones Internacionales, rindió homenaje a su padre, quien años atrás falleció de Covid-19

Una joven de 22 años de edad que perdió a su padre debido a una infección por Covid-19 decidió rendirle homenaje de una manera muy especial: usando su prenda icónica durante su graduación universitaria.

Y es que la colombiana Verónica Franco señaló que era precisamente este accesorio con el que más recordaba a su padre, quien falleció el 23 de diciembre de 2023 y no pudo verla obtener su título.

Mediante un video publicado en la red social TikTok, la historia de Franco llegó a miles de personas, quienes aplaudieron el hecho de que recordara a su padre en uno de los momentos más importantes de su vida.

“Nosotros dos éramos muy cercanos y dejó un vacío demasiado grande, me siento incompleta y el pensar que nunca más lo abrazaré, cogeré su mano y demás, me destruye. Fue un momento muy duro para nosotras tres”, explicó Franco a un diario local.

Arma falda con la ayuda de su hermana

Para confeccionar la peculiar prenda de vestir, Verónica contó con la ayuda de Valeria, su hermana mayor, además de su mamá, quienes encontraron la forma de hacer una estructura lo suficientemente fuerte para que soportara los varios kilos que pesaban los accesorios masculinos.

“Mi mamá empezó a buscar la forma y dónde poner las corbatas, puesto que estas pesan demasiado. No se podía en tela ni en sintético por el peso, y un día ella dijo que en un cinturón de cuero era lo mejor”, añadió.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO