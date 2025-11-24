VIDEO: Mujer descubre enorme serpiente saliendo de su auto en Nuevo León

Debido al tamaño de la serpiente, la maniobra de expertos se dificultó, por lo que intentaron varias veces liberarla sin lastimarla

¡Insólito! Una mujer encontró debajo de su auto una gigantesca serpiente pitón. El reptil se encontraba atrapado cerca de la defensa en la parte bajo y al percatarse, elementos de Protección Civil del municipio de Zuazua en Nuevo León, acudieron al rescate del ejemplar.

En un asombroso video que circula en redes sociales se puede observar a dos personas con uniformes de Protección Civil mientras intentan sacar a la pitón con un gancho; sin embargo, debido al tamaño de la serpiente, la maniobra se dificultó, por lo que intentan varias veces liberarla sin lastimarla.

De acuerdo con reportes locales, la serpiente fue vista por otro conductor mientras avanzaba sobre la avenida Real de Palmas, al notar la pitón, hizo señas a la conductora, quien se detuvo y pudo observar que la serpiente viajaba en la parte trasera de su automóvil. Según testigos, llamó a emergencias para atender la situación.

Al lugar habría llegado personal de Parques y Vida Silvestre para encargarse de la situación. Los elementos cuidaron en todo momento de la integridad del animal de color crema y de varios metros que salía por debajo de la defensa. Aunque el clip no muestra el momento exacto de su liberación, la labor habría tenido éxito y después de unos minutos fue puesta a disposición de autoridades para su rescate y preservación.

¿Las serpientes pitón son venenosas?

A diferencia de otras serpientes, estas no usan su veneno, muerden para agarrar a su presa y luego enrollan su cuerpo alrededor de ella. Este tipo de boas suelen ser nocturnas y aunque su aspecto es por sí solo impactante, no suelen atacar a menos de que se sientan extremadamente amenazadas o si están cazando.

La pitón, es una especie de serpiente que se caracteriza por su gran tamaño, la mayoría de ellas miden cerca de ocho metros pero algunas pueden llegar a medir hasta 10. Su coloración llama la atención a simple vista, pues suelen ser en color marrón, doradas o crema.

El entorno de estos animales es muy variado, por lo que pudo haber subido al vehículo de la conductora si ella estacionó su coche en alguna zona cerca de algún lago, río o bosque. Esta especie es muy ágil y trepadora, por lo que el calor del auto pudo haber llamado su atención.

¿Qué hacer si encuentro una serpiente abajo de mi auto?

Encontrar una serpiente en el coche es más común de lo que parece, ya que buscan el calor del motor o un refugio seguro. La clave es mantener la calma y no intentar manipularla por cuenta propia. Lo ideal es que mantengas una distancia segura ya que atacará si se siente amenazadas.

Evita intentar golpearla, asustarla con un palo o rociarle líquidos. Esto solo la hará sentirse acorralada y podría actuar a la defensiva. Aléjate a una distancia pertinente y llama al 911, a los bomberos, protección Civil o a la policía. Observa bien en dónde está, y si puedes toma una fotografía para que la compartas a las autoridades.

