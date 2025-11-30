Alertan riesgo de retroceso en combate al VIH: exigen certeza presupuestal y acción inmediata

TAMPICO, TAM.- La preocupación es seria y urgente. Desde la zona sur de Tamaulipas y Veracruz, organizaciones civiles alertan sobre el riesgo de que la lucha contra el VIH/SIDA en México se debilite debido a la eliminación de la garantía legal de recursos públicos destinados a ese tema.

No se trata de una advertencia menor, el informe global de ONUSIDA confirma que la falta de financiamiento podría revertir años de avances, dejando a miles de pacientes en vulnerabilidad.

Ante este escenario, las asociaciones Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C. y Tendremos Alas A.C. demandan certeza presupuestal, recordando que el derecho a la salud no es negociable. Señalan que hablar de eficiencia en el gasto no debe significar recortes silenciosos, especialmente cuando se ponen en juego vidas humanas.

Hicieron un llamado directo a autoridades locales: regidores, síndicos y diputados para que compensen los vacíos estructurales y fortalezcan los Centros de Desarrollo Comunitario y Atención a la Diversidad Sexual y de Género, así como eventos informativos y de apoyo.

“Sin respaldo institucional, la contención y prevención del VIH corre peligro”, advierten.

En el marco del Día Mundial del Sida, se invitó a la ciudadanía a participar en el acto simbólico de encendido del lazo rojo, que se realizará mañana lunes 1 de diciembre de 2025 a las 9:00 a.m. en el CAPASITS Tampico, junto al Hospital General “Dr. Carlos Canseco”. Bajo el lema:

“Por la memoria y la vida: nuestro compromiso es la lucha con conocimiento para la cura y la erradicación del estigma. ¡Cero discriminación!”, se busca reforzar el enfoque humanitario y la conciencia social.

El posicionamiento cuenta con el respaldo de instituciones estatales, municipales, agrupaciones LGBTIQ+ y defensoras de derechos humanos. Porque en temas de salud pública, retroceder no es opción.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón