Casi listo el nuevo Corredor Interejidal

Se lleva a cabo capacitación, regularización de negocios y mejoras en la carretera

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Corredor Gastronómico de la carretera Interejidal en Ciudad Victoria sigue en su etapa de avance, siendo uno de los proyectos turísticos comunitarios más importantes del año, así lo confirmó a Expreso Omar Villafuerte, director de Desarrollo de Productos de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas.

En entrevista para Expreso, Villafuerte explicó que este corredor (integrado por emprendedores locales que ofrecen alimentos y servicios turísticos en la zona) ha sido trabajado directamente con la comunidad, promoviendo la formalización de los negocios y fortaleciendo sus capacidades para operar de manera segura y profesional.

Entre las acciones implementadas destacan capacitaciones en primeros auxilios, RCP, atención a emergencias, manejo higiénico de alimentos y servicio al cliente, aspectos fundamentales por el tipo de actividad que realizan.

“Es muy importante que estén listos para atender cualquier situación, ojalá nunca se presente, pero deben estar preparados”, señaló el funcionario.

El director añadió que varios establecimientos ya se encuentran en proceso de regularización y que incluso se trabaja para que algunos obtengan certificaciones como cocineras tradicionales, un distintivo que contribuiría a elevar el atractivo turístico y gastronómico del sitio.

En paralelo, la Secretaría de Turismo mantiene coordinación estrecha con Obras Públicas, dependencia que actualmente realiza labores de bacheo, rehabilitación de la carpeta asfáltica y desmonte en los laterales de la carretera.

Posteriormente se instalará señalética para identificar tanto a los negocios como a los principales atractivos turísticos de la zona, entre ellos Salto del Tigre y Troncones.

Así también Villafuerte subrayó que uno de los objetivos esenciales es fortalecer la integración entre los propios emprendedores.

“El sol sale para todos. Afortunadamente ya existe conciencia de que trabajando juntos pueden generar grandes cosas”.

Aunque Turismo desarrolla otros proyectos similares en municipios como González, Aldama y diversas comunidades de Victoria, el Corredor Gastronómico Interejidal se consolida como un modelo de colaboración comunitaria que combinará infraestructura, capacitación y formalización para ofrecer una experiencia más completa a los visitantes.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón