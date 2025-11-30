Choca y abandona a sus acompañantes

Conductor ebrio huye tras chocar contra un poste en Victoria y dejar lesionadas a dos jóvenes que lo acompañaban

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un conductor en aparente estado de ebriedad abandonó a las dos jóvenes que lo acompañaban luego de destrozar su automóvil al impactarlo de frente contra un poste de concreto.

Elementos de la dirección de tránsito informaron que este choque contra objeto fijo ocurrió a las 4:00 de la mañana en el cruce del 15 Rosales a solo una cuadra del Paseo Méndez.

Los paramédicos de la Cruz Roja llegaron hasta la zona para atender a dos muchachas que milagrosamente solo sufrieron golpes leves en el cuerpo.

Datos recabados en la escena por el perito en turno establecieron que estas dos lesionadas viajaban como acompañantes en un vehículo Chevrolet Cruze que era guiado sobre el bulevar Práxedis Balboa con dirección al poniente.

Al tomar la curva para incorporarse a la calle Manuel Doblado el conductor lo hizo a exceso de velocidad y perdió el control proyectándose de frente contra un poste de concreto el cual no colapso ya que quedo sostenido de sus propios cables.

El impacto fue tan fuerte que el automóvil perdió el neumático delantero izquierdo y la parte frontal quedó totalmente pulverizada, por lo que fue declarado pérdida total.

Luego de los hechos, el conductor optó por darse a la fuga abandonando en el sitio a sus dos acompañantes quienes al final esperaron la llegada de la ambulancia para recibir atención.

Por Alejandro Dávila

Expreso-La Razón