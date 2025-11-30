De Piel a Piel

Las primeras prendas seguramente fueron de mamut, caribú, reno, focas y otras especies del pleistoceno, sin embargo las enormes glaciaciones, el cambio climático, la cacería, los virus humanos fueron realizando también un cambio en el mismo humano y en otras especies con las que convivimos

Un poco de Historia

Hace veinte mil años que el hombre y sus familias, donde quiera que se localizaran, eran «forrajeadores», recolectores y cazadores de megafauna hombres y mujeres buscaban su sustento en familia, su técnica más avanzada era la de incorporarse a un hato errante o seguir varios hatos de diversas especies de estos podrían haber sido mamuts, camellos, caballos, venados o bisontes. Hace diez mil años ya cambiaba el clima y se iniciaba, en ciertos lugares, la domesticación de algunos animales incluso es muy probable el perro desde su ingreso al continente ya les acompañaba, un gran frio congelante asi un cambio climático que al retirarse la glaciación este provoco la extinción de las grandes especies, el ser humano tuvo que cambiar sus herramientas, armas, estrategias y hasta a cazar pequeñas especies guajolotes, patos mismos que también siguió su vuelo en la migración todos; aves, mamíferos y humanos buscaban mejores climas para vivir, al irlos encontrando empezó a cultivar ciertas plantas.

Resulta extraordinario pensar que sólo en los últimos doce mil años principió la civilización, tal como la entendemos y ya se encontraban cazando y recolectando en el ahora Noreste Mexicano otros grupos también por la Costa del Pacifico también lo hacían incluso por el centro ahora Chihuahua. Todo esto coincide con la última glaciación, a cuyo epílogo, el hombre se encontró de pronto con una tierra fértil llego a las Sierras Costas y planicies tamaulipecas, desde las regiones secas y simiesca, la Cuenca Central, La Sierra de San Carlos y hasta la antigua region del Cuarto Distrito hoy flamante Pueblo Mágico de Tula en donde también encontramos restos de mamuts de la Prehistoria y restos de pueblos prehispánicos como Tammapul o hacia la Huasteca por mi Tierra de Gigantes en donde encontramos el Valle de los Mamuts y pueblos Prehispánicos como el Antiguo Pueblo de Tancaxual con esto denotamos la historia entre la Prehistoria y el mundo prehispánico, ya con agricultura y asiento fijo de los pueblos locales.

Y si hubo otros pueblos como los mencionados grupos semisedentarios de Tamaulipas o lo que vemos entre la cerámica de Balcón y la que realizan a nivel local o en lugares retirados como Bustamante o aún más allá en Tula, la historia sigue a la region antes el Nuevo Santander ahora Tamaulipas si, el lugar de Montes Altos aunque a muchos les duele reconocer nuestra historia a mí me duele más la negligencia de no darle el valor que merece a Tamaulipas en su cultura.

Nosotros mismos hemos borrado la huella de su camino pero nos dejaron costumbres como esta tan hermosa de cubrirnos con pieles de las altas culturas mexicas, mayas, totonacos o huastecos incluso nuestros janambres las usaron asi los apaches, comanches o lipanes les dieron uso inclusive hasta estatus como los guerreros caballeros águila o jaguar las plumas, las pieles de jaguar, colmillos de oso daban estatus, la lechuguilla el bejuco, el hueso y la madera, se conjugaron para crear hermosos atuendos y adornos mismos que los nuevos pobladores también usaron en forma de cotones, abrigos, camisas y chamarras y hoy en la actualidad es una prenda distintiva de nuestro estado la cuera Tamaulipeca.

Se supone que el tratamiento de las pieles en esta época se realizaba mediante sustancias grasas impregnadas en productos vegetales o al humo. Pues si no las trataban se echaban a perder, tenían malos olores, gusanos que seguramente pudieron crear alguna enfermedad a quien las usara sin embargo es muy seguro eran lavadas y limpiadas con raederas o navajas de sílex u obsidiana se les raspaba y quitaban los restos de grasa

“….La primera mejora histórica importante fue el curtido con el humo del hogar, que lograba conservar el cuero e incrementar su resistencia a los elementos. Este método, muy extendido entre los indios americanos para hacerse sus tepées, todavía hoy sigue siendo muy popular en algunas regiones americanas. Otro avance histórico fue el curtido vegetal. Probablemente todo empezó cuando las pieles se introducían en el agua para eliminar barro y restos de suciedad y aquellas aguas contenían en disolución los “agentes” naturales procedentes de árboles próximos o caídos en el agua, que actuaban como conservantes y curtientes…”

El proceso es una inmersión de la piel en agua en tanino (corteza vegetal colorante gavia, chaca, encino y otros) con posteriores aclarados y vuelta a sumergir. Así, durante varios días. En nuestra área de estudio el noreste mexicano y Tamaulipas contamos con varias clases de encinos y otros en la Sierra Madre sobre todo en donde contamos con antecedentes de curtido de Piel desde la Sierra Chiquita, Cd. Victoria, Palmillas, Jaumave y Tula, es muy probable que aun pueda sobrevivir este oficio hacia el altiplano Tamaulipeco y hacia Bustamante o Miquihuana o bien como lo estudia Giovanni Chávez para la región Janambres de Xicoténcatl, Llera y Gómez Farías o lo comentado por Nelson Rodríguez Jofrak en donde aún familias usan los métodos tradicionales heredados por sus antepasados industria que debemos recuperar antes de que se pierda como muchas otras o se borre más la huella de nuestro pasado indígena.

Hasta la aparición de las tinturas sintéticas, los pueblos de todas las civilizaciones habían coloreado los tejidos con tintes asequibles en su propio entorno, obtenidos a través de la guerra, el trueque o el comercio, con la excepción de algunas arcillas el reino mineral ofrece, pocas sustancias tintóreas, sin embargo proporciona, sales metálicas los mordientes, como el alumbre, (sulfato de aluminio y potasio) utilizado para aumentar la afinidad de las fibras textiles con los colorantes a través de un mecanismo todavía poco estudiado el alumbre se adhiere a las fibras y favorece la fijación de las moléculas colorantes.

El mundo vivo si aporta una fascinante variedad de colores: los moluscos estenoglosos del genero Murex, la cochinilla, las flores, las hierbas, los frutos, las raíces, los arbustos, los líquenes, las algas y los hongos son fuentes de una infinidad de tonalidades.

El cuero se tintaba ya en tiempos prehistóricos. Los colorantes que para ellos se utilizaban eran extractos vegetales, extractos de palo tintóreo lacados con sales metálicas, y sales metálicas solas, por ejemplo el sulfato de cobre. Las formulaciones de tinturas eran muy complicadas y de matices limitados.

Como decimos desde muy antiguo, han sido utilizadas sustancias colorantes, solubles en agua paralelamente a sustancias pigmentarias, empleándose en lo que se decía, decoración de pieles y cueros curtidos con sustancias vegetales que contenían taninos o con alumbre.

Esto solo es parte de esa historia que no hemos dicho del origen de la historia de la Cuera sin embargo sabemos que hubo soldados Cuera y que esta era parte de la indumentaria del cuerudo tamaulipeco.

Por Arqueólogo Francisco Mendoza Pérez