Dejaron bloqueos estragos a la IP

FECANACO reporta pérdidas económicas, disrupciones logísticas y afectaciones en el comercio por los bloqueos carreteros y en puentes internacionales

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Los bloqueos carreteros y en puentes internacionales golpearon de manera directa al comercio tamaulipeco, advirtió la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas (FECANACO), al señalar que la actividad económica presenta afectaciones operativas y pérdidas crecientes en diversos municipios del estado.

Roberto Cruz Hernández, secretario general del organismo empresarial, informó que, con base en reportes de cámaras locales y empresas afiliadas, los cierres totales y parciales de vialidades han derivado en disrupciones logísticas, retrasos en movilidad y una caída significativa en ventas, tanto en la frontera como en la zona centro-sur.

Entre las afectaciones más graves destacan retrasos en la distribución de mercancías, especialmente alimentos perecederos, insumos médicos, refacciones, materiales industriales y bienes de consumo.

Aumento de costos logísticos, debido a rutas alternas más largas, mayor consumo de combustible y tiempos de entrega inciertos.

Caída en ventas locales, ante la reducción de movilidad de la población y los ajustes o cierres temporales de comercios.

Afectaciones a proveedores y transportistas, al no poder cumplir entregas programadas, lo que altera inventarios, producción y compromisos comerciales.

Riesgos para las cadenas transfronterizas, por los bloqueos en puentes internacionales que frenan exportaciones, importaciones y cruces comerciales esenciales para la región.

Tamaulipas concentra uno de los corredores logísticos más importantes de México, particularmente en Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, donde la manufactura y el comercio dependen del flujo constante de mercancías.

Datos del sector indican que la frontera norte concentra más del 50% de la actividad manufacturera del estado.

Más del 60% del comercio local depende de suministros que ingresan por carreteras o cruces internacionales.

La zona sur (Tampico, Madero y Altamira) resintió retrasos portuarios y carreteros que afectan conexiones con el resto del estado.

Cruz Hernández advirtió que las afectaciones se reflejan en miles de familias y negocios formales.

“Los bloqueos en carreteras y puentes afectan directamente a la economía de miles de familias tamaulipecas. El comercio formal depende del flujo continuo de mercancías y de la movilidad segura. Cuando las vías se bloquean, se paralizan ventas, se elevan los costos operativos y se generan pérdidas que muchas micro y pequeñas empresas no pueden absorber.”

Para concluir, Cruz Hernández, reiteró el compromiso de,FECANACO con el comercio formal, la legalidad y el desarrollo económico, confiando en que las vías serán liberadas a la brevedad y se evitarán afectaciones mayores para empresas, trabajadores y consumidores.

Por Julio Manuel Loya Guzmán

Expreso-La Razón