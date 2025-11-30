Esperan cerrar 2025 con 4 millones de turistas en Ciudad Madero

La funcionaria compartió que el operativo en playa involucra a diversas áreas municipales, entre ellas Protección Civil y Tránsito.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El municipio de Ciudad Madero proyecta finalizar 2025 con alrededor de cuatro millones de visitantes en Playa Miramar.

La cifra es considerada histórica por las autoridades debido al constante incremento registrado durante el año.

La directora general de Turismo, Mariana Varela Garza, informó lo anterior y dijo que el crecimiento está relacionado con acciones de mantenimiento, certificaciones ambientales y mejoras en limpieza que han fortalecido la imagen del destino.

La afluencia real, explico que podría ser mayor, ya que existen horarios sin registro de conteo, pero los indicadores disponibles muestran un comportamiento turístico superior al de temporadas anteriores.

Lo que permite mantener orden, seguridad y atención continua para los visitantes.

Indicó que, pese a la llegada ocasional de palizada y cambios climáticos, se realizan jornadas permanentes de rehabilitación que garantizan que Miramar conserve condiciones adecuadas para recibir turismo.

Varela Garza señaló que Playa Miramar y la escollera permanecen como los puntos turísticos de mayor demanda en la región, consolidándose también como referentes dentro del mapa nacional.

Sobre el cierre de año, anticipó un aumento importante en diciembre debido al flujo de personas que visitan a sus familias y al atractivo que representa el clima cálido de la zona.

