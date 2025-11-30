Estos son los frentes fríos que se prevén para diciembre 2025

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que podría haber descensos bruscos de temperatura, días con ambiente gélido y mayores riesgos de afectaciones para la población

MÉXICO.- México se prepara para uno de los meses más intensos en cuanto a las bajas temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que, aunque en toda la temporada 2025-2026 se espera un número ligeramente menor de frentes fríos respecto al promedio histórico, diciembre será un mes que romperá récord, este año, por la cantidad de sistemas que ingresarán al país.

La dependencia aseguró que esta situación podría generar descensos bruscos de temperatura, más días con ambiente gélido y mayores riesgos de afectaciones para la población, especialmente en el norte y centro del territorio.

El SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló que para este invierno se pronostican 48 frentes fríos, apenas dos menos del promedio anual de 50. Sin embargo, la distribución por meses muestra que diciembre será la etapa más complicada. Según el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, en diciembre ingresarán siete frentes fríos, cifra que lo convierte en el mes más activo de toda la temporada.

Este número supera el comportamiento habitual de diciembre, que normalmente registra entre cinco y seis sistemas frontales. Por ello, el organismo considera que el cierre de 2025 podría presentar cambios de clima más drásticos de lo esperado y episodios de heladas más prolongadas.

¿Cuántos frentes fríos habrá en diciembre?

Durante la presentación del pronóstico, el SMN explicó que los sistemas iniciaron en septiembre de 2025 y se extenderán hasta mayo de 2026, los cuales estarán distribuidos de la siguiente manera:

Septiembre: 5

Octubre: 5

Noviembre: 6

Diciembre: 7

Enero: 6

Febrero: 5

Marzo: 6

Abril: 5

Mayo: 3

¿Por qué diciembre romperá récord?

El SMN explicó que la posición de los sistemas polares, combinada con masas de aire muy frías provenientes de Estados Unidos y Canadá, provocará una mayor frecuencia de frentes fríos durante diciembre. A esto se suma el comportamiento de la atmósfera a finales del año, que favorece la entrada de aire ártico con más facilidad.

Además, diciembre suele tener menos influencia de fenómenos cálidos como ciclones o ondas tropicales, lo que permite que los frentes avancen sin obstáculos. Estas condiciones, en conjunto, formarán un escenario ideal para que el número de frentes fríos alcance un máximo no visto en meses anteriores.

Aunque la temporada completa tendrá una cifra cercana al promedio, el reparto desigual entre los meses hará que diciembre destaque como el mes con frío más extremo.

¿Qué hacer cuando llega un frente frío?

De acuerdo con Conagua, un frente frío se forma cuando una masa de aire frío choca con otra de aire cálido. Este encuentro genera cambios repentinos en el clima, como lluvias, vientos fuertes, tormentas, descenso de temperaturas y en regiones montañosas nevadas o caída de aguanieve.

Estos sistemas pueden avanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora y mantenerse activos hasta por una semana. Su llegada, especialmente en diciembre, suele traer ondas gélidas que afectan la movilidad, la salud y la actividad diaria de millones de personas.

Medidas para protegerse durante esta temporada:

Abrigarse por capas, sobre todo por las mañanas y durante la noche. Consumir alimentos ricos en vitamina C para reforzar defensas. Evitar cambios bruscos de temperatura al entrar o salir de espacios cerrados. Mantener ventilados los hogares donde se utilicen calentadores para evitar intoxicaciones. Poner especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables al frío.

