Garantizan lugar en prepa para todos: SET

Miguel Valdez García, secretario de Educación, informó que el reto es que ningún joven quede fuera de las aulas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas confirmó que cuenta con cerca de 73 mil espacios disponibles para absorber a la totalidad de estudiantes que egresan de secundaria este ciclo, un anuncio que marca la apuesta más ambiciosa del estado para alcanzar la cobertura total en nivel medio superior.

Miguel Valdez García, secretario de Educación, informó que el reto es que ningún joven quede fuera de las aulas, pues actualmente alrededor del 9 por ciento no logra avanzar a preparatoria. “Queremos superar el 95 por ciento de absorción”, afirmó al presentar la estrategia estatal.

La pieza central del plan será la aplicación, por primera vez en más de 80 años, de un examen diagnóstico único para todos los subsistemas: CBTIS, CETIS, CONALEP, telebachilleratos, bachillerato militar y demás instituciones. El funcionario enfatizó que no se trata de un examen de admisión, sino de una herramienta para ordenar los procesos y garantizar un espacio a cada aspirante.

Además, iniciará la campaña Sueña, Proyecta y Alcanza, enfocada en reforzar la orientación vocacional, apoyar a quienes presentan rezagos y motivar a los estudiantes a permanecer en las aulas. Se distribuirán más de 500 mil posters con códigos QR para consultar la oferta de preparatorias en la entidad.

Otra acción clave será una encuesta a madres y padres para detectar obstáculos económicos, académicos o socioemocionales que puedan impedir el tránsito a la educación media superior. “Cada joven que se queda fuera representa un riesgo social que debemos atender”, advirtió Valdez García.

El titular de Educación destacó que la absorción ha crecido del 88 al 95 por ciento durante la actual administración, pero insistió en que persisten retos como rezagos académicos, desintegración familiar y limitaciones económicas, factores que no se resuelven solo con apoyos como las becas Benito Juárez.

Personal de la SET visitará todas las secundarias del estado para explicar de manera directa y con herramientas tecnológicas la oferta educativa disponible, además de brindar acompañamiento para asegurar que los alumnos continúen su trayectoria escolar.

Con más de 73 mil estudiantes de tercer grado en Tamaulipas, la meta es que todos avancen a la preparatoria. El mensaje oficial es claro: no habrá jóvenes sin espacio en el bachillerato este ciclo, y la estrategia se desplegará para cumplirlo.

Por Raúl López García