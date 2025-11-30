IMÁGENES FUERTES: Hombre es devorado por una leona en un zoológico de Brasil

Los hechos fueron captados en imágenes dentro del zoo Parque Arruda en Jao Pessoa, el hombre subió 6 metros y bajó por un árbol hasta el espacio donde se ubicaba la leona. El zoológico permanece cerrado hasta el momento hasta que se concluyan investigaciones

BRASIL.- Un hombre de 19 años de edad murió este domingo 30 de noviembre en las instalaciones del zoológico Parque Arruda Cámara, en Jao Pessoa (Paraíba) luego de que invadiera el recinto donde habitaba un león y fuera atacado.

Los primeros reportes indican que escaló un muro de 6 metros que dividía este espacio entre la leona y los asistentes al zoológico, el hombre se ayudó de un árbol y bajo poco a poco, de acuerdo con la confirmación del zoológico tras el hecho.

“Se trata de un episodio extremadamente triste para todos y manifestamos nuestra solidaridad y sentimientos con la familia del hombre que aún no ha sido identificado”, expresó el zoo en un comunicado de prensa en el que informó el cierre de sus instalaciones hasta que concluya la investigación.

Aunado a la confirmación oficial, hay videos de cámaras de seguridad y de usuarios que estuvieron presentes al momento en que el hombre saltó al recinto de la leona captando el momento de su escalada en el muro y su primer contacto con la leona antes de su muerte.

Analizan caso, policía determina que joven devorado por una leona se suicidó

Si bien se desconoce si había equipo de seguridad que pudiera evitar este hecho, en el clip que ahora se ha difundido en redes sociales se observa solo al hombre descendiendo sin que nadie más esté alrededor o active un equipo de emergencia.

El se colgó del árbol y después bajó por su propia cuenta, allí la leona lo atacó y lo mató. La leona se encuentra bajo observación veterinaria ya que anteriormente su comportamiento era tranquilo y el centro de conservación espera enviar una petición para evitar el sacrificio del animal.