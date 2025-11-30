Invitan a apoyar el “TBtón 2025”: alimentos, higiene y cobertores para pacientes con tuberculosis

La campaña representa una oportunidad para sumar voluntades y contribuir al bienestar de quienes hoy luchan por recuperar su salud.

TAMPICO, TAM.- TBtón 2025 es la campaña solidaria en apoyo a pacientes con tuberculosis que realiza el Distrito de Salud para el Bienestar II.

Se dirige a personas en fase de recuperación que se han podido reintegrar a sus actividades laborales debido a los tratamientos médicos que deben de completar.

La colecta inició el pasado 26 de noviembre y concluirá este miércoles 3 de diciembre.

Las autoridades del Sector Salud lanzaron un llamado a la ciudadanía a que se sume al TBtón 2025 a través de la donación de alimentos no perecederos, artículos de higiene y cobertores, así lo expresó Mónica Ramírez Ramírez, responsable del programa de Tuberculosis y Lepra del Sector Salud en Tampico y Ciudad Madero.

“El TBtón va a estar hasta el próximo miércoles. Podemos traer alimentos no perecederos, artículos de limpieza, cobertores… todo para favorecer a nuestros pacientes con tuberculosis”

Expresó que el personal de salud realiza esfuerzos extraordinarios para evitar que los pacientes abandonen el tratamiento.

Acuden a los domicilios para invitarles a retomar la atención médica, al registrarse casos en los que enfrentan rechazo social y desánimo.

Ramírez lamentó que los decesos, principalmente cuando la tuberculosis se complica con enfermedades como diabetes o VIH, por lo que hizo un llamado urgente a no suspender el tratamiento y a fortalecer el apoyo comunitario.

La campaña representa una oportunidad para sumar voluntades y contribuir al bienestar de quienes hoy luchan por recuperar su salud.

Por Cynthia Gallardo

La Razón