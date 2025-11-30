Llega frente frío 17 a Tamaulipas; prevén lluvias intensas y descenso de temperatura

Los efectos del fenómeno meteorológico se sentirán a partir de la noche de este domingo, y se mantendrán durante los próximos cuatro días.

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El frente frío número 17 avanza este domingo sobre el norte y noreste del país, generando condiciones de inestabilidad atmosférica que dejarán lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas y un marcado descenso de temperatura en gran parte del norte del territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal permanecerá estacionario desde la noche de este domingo 30 de noviembre hasta el próximo jueves 4 de diciembre. Las lluvias fuertes y el descenso de temperatura se resentirán principalmente en la zona norte, centro y altiplano tamaulipeco.

En la zona norte de Tamaulipas se estiman temperaturas mínimas de entre 9 y 13 grados centígrados, mientras que en la región centro y el altiplano los valores oscilarán entre 11 y 13 grados durante los próximos cuatro días.

La masa de aire polar que impulsa al frente ocasionará este nuevo descenso térmico en la Mesa del Norte, así como vientos del norte de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en la costa de Tamaulipas, por lo que autoridades estatales y municipales exhortaron a la población a extremar precauciones.

En el noroeste del país, una vaguada en niveles medios y altos, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generará un ambiente más frío, lluvias aisladas y rachas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

El SMN añadió que el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe mantendrá condiciones para lluvias y chubascos en el norte, occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para hoy, 30 de noviembre de 2025:

Lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): zona costera de Tamaulipas.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Veracruz, región Huasteca Alta.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz (Totonaca, Los Tuxtlas, Olmeca y Huasteca Baja), Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Veracruz (capital, Las Montañas y Papaloapan), Tabasco, Campeche y Yucatán.

El organismo alertó que las lluvias fuertes a muy fuertes pueden ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones; mientras que el descenso térmico podría generar congelamiento en tramos carreteros. Además, las rachas de viento aumentarían el riesgo de caída de árboles, ramas y anuncios publicitarios en zonas urbanas y carreteras.

Este domingo 30 de noviembre marca también el fin de la temporada de ciclones tropicales; sin embargo, el SMN recordó que la vigilancia atmosférica continuará debido a la presencia de frentes fríos y sistemas invernales que seguirán afectando al país en las próximas semanas.

Por. Julio Manuel Loya Guzmán.