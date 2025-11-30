México y Estados Unidos destacan operación en Michoacán que abatió a líder del Cártel de Sinaloa

MÉXICO.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció la labor del Gabinete de Seguridad mexicano tras una operación de gran escala realizada en Michoacán, que culminó con el abatimiento de Pedro “N”, alias “Pichón”, presunto operador del Cártel de Sinaloa, y la detención de otros dos integrantes de esa organización criminal.

De acuerdo con el diplomático, la intervención fue encabezada por la Secretaría de Marina (SEMAR) y permitió el aseguramiento de narcóticos, vehículos, laboratorios, armas y precursores químicos utilizados para la producción de drogas.

“Pichón” era señalado en México por diversos delitos, entre ellos homicidio, secuestro, tortura y cobro violento de deudas relacionadas con el narcotráfico. Además, autoridades estadounidenses también lo buscaban por su presunta participación en crímenes cometidos en aquel país.

Johnson subrayó que esta acción se suma a recientes detenciones efectuadas en España de miembros de cárteles vinculados a homicidios y secuestros, así como a cientos de arrestos adicionales registrados en Estados Unidos.

El embajador afirmó que estos resultados son muestra de lo que ambas naciones pueden lograr cuando colaboran en la lucha contra el crimen organizado. “Estos resultados reflejan lo que nuestras naciones pueden lograr cuando trabajan juntas contra quienes representan una amenaza para nuestros ciudadanos. ¡La justicia prevalecerá!”, expresó.

Por. Redacción