Motociclistas ya son el grupo más vulnerable, incluso que los peatones

México tiene compromisos internacionales claros: salvar vidas, mejorar la movilidad y avanzar hacia ciudades más seguras conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El crecimiento acelerado del uso de motocicletas encendió una alerta nacional: por primera vez, este sector supera a los peatones como el grupo con más muertes por hechos viales en México, reveló Israel Rosas Guzmán, Subdirector de Área del Consejo Nacional para la Prevención de

Accidentes, durante una capacitación impartida en Victoria para la formación de auditores viales.

Las cifras muestran la dimensión del problema. En 2023, México registró 16 mil 773 fallecimientos por accidentes viales, y alrededor de 2 mil 600 correspondieron a motociclistas. En Tamaulipas murieron 251 personas el mismo año. A escala global, el número asciende a 1.19 millones de vidas perdidas. A nivel nacional, de 58 millones de vehículos que circulan, 7.7 millones son motocicletas.

Rosas Guzmán apuntó que los motociclistas no solo aumentan en número, sino también en lesionados, hospitalizaciones y fallecimientos. “Hoy los motociclistas ya rebasaron a los peatones como grupo vulnerable”, alertó.

El funcionario sostuvo que responsabilizar únicamente al conductor es un error. Bajo el modelo de Sistemas Seguros de la Organización Mundial de la Salud, la responsabilidad se distribuye entre empresas de transporte, fabricantes de vehículos, legisladores, policías viales, gobiernos y servicios médicos. Cuando uno falla, todo el sistema colapsa.

La infraestructura en Tamaulipas es otro factor crítico. Solo el 40% de las manzanas cuenta con banquetas. “La salud comienza en la banqueta, no en el hospital”, recordó, al destacar que sin espacios seguros para caminar, las personas no se mueven y se exponen a mayores riesgos.

El Subdirector también señaló que las ciudades viven un colapso vial permanente porque no existen alternativas reales para dejar el vehículo particular. Mientras Brasil moviliza 8.8 millones de usuarios diarios con sistemas BRT, México apenas alcanza 2.8 millones en 13 rutas de 11 estados, un rezago evidente en transporte público eficiente.

Sobre los motociclistas, Rosas Guzmán pidió no revictimizarlos. “No podemos culparlos por completo; muchos usan la moto por necesidad, no por gusto”, explicó.

Sin embargo, destacó tres acciones urgentes: vigilancia estricta para evitar circular sin casco o con menores, infraestructura segura y motocicletas con frenos ABS de fábrica.

México tiene compromisos internacionales claros: salvar vidas, mejorar la movilidad y avanzar hacia ciudades más seguras conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Si no armonizamos leyes, no vigilamos y no invertimos en infraestructura segura, estas cifras seguirán creciendo”, concluyó.

Por. Por Raúl López García