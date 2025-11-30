Nueve de cada diez victorenses marcharán en el Servicio Militar

En Victoria, los jóvenes acudieron al sorteo con la expectativa tradicional de alternancia entre disponibilidad y encuadramiento

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El reciente sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN) en Victoria dejó un resultado contundente: nueve de cada diez jóvenes deberán realizar adiestramiento activo durante 2026. La cifra proviene de la oficina de Reclutamiento instalada en el gobierno municipal, donde se sortearon 1,384 elementos de la Clase 2007 y remisos, con 1,200 bolas blancas y solo 184 negras.

La proporción local confirma la tendencia nacional que se viralizó en redes: cerca del 95 por ciento de los participantes en distintos estados obtuvieron bola blanca o azul, lo que implica asistir a marchas, sesiones sabatinas y actividades en centros de adiestramiento militar. La SEDENA ha argumentado que se trata de una estrategia para fortalecer la participación juvenil y reforzar valores cívicos.

En Victoria, los jóvenes acudieron al sorteo con la expectativa tradicional de alternancia entre disponibilidad y encuadramiento; sin embargo, las cifras mostraron una inclinación clara hacia el servicio activo. De 1,384 sorteados, solo 184 tendrán modalidad de disponibilidad, es decir, cumplirán sin acudir al adiestramiento presencial.

De acuerdo con la Ley del Servicio Militar, el SMN es obligatorio para hombres que cumplen 18 años —en este caso, la Clase 2007— y voluntario para mujeres. El proceso incluye alistamiento (enero a octubre de 2025), sorteo (noviembre), reclutamiento, adiestramiento y, finalmente, liberación de la cartilla.

A nivel nacional, múltiples regiones reportaron porcentajes similares: en San Cristóbal de las Casas, 99 por ciento recibió bola blanca; en Mexicali y La Paz, la mayoría quedó encuadrada; mientras que Ecatepec vivió la excepción con el 100 por ciento de sus más de 6,400 jóvenes ubicados en disponibilidad. En Hermosillo también predominó el encuadramiento.

Las versiones sobre un “sorteo manipulado” crecieron tras declaraciones públicas de un militar en Mexicali, quien afirmó que la orden de asignar mayoritariamente bolas blancas provino del alto mando “para lograr mayor participación”. Aunque no existe boletín oficial que lo detalle, la SEDENA no ha negado la directriz y ha insistido en que el sorteo forma parte del acto cívico que caracteriza al SMN.

Ante estos cambios, el servicio para 2026 contempla 44 sesiones de adiestramiento y ajustes en la organización por escalones. Los jóvenes que no cumplieron con su presentación al sorteo fueron clasificados automáticamente como bola blanca, lo que los obliga al encuadramiento.

Las autoridades de Reclutamiento municipal recomendaron a quienes faltan por regularizar documentos que acudan a su Junta local para evitar afectaciones futuras en trámites como pasaportes, empleos públicos o procesos administrativos que requieren cartilla liberada.

Por Raúl López García