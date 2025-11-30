Nuevo frente frío afectará a estos estados del lunes 1 al jueves 4 de diciembre

La llegada del frente frío número 17 registrará temperaturas de -10 grados en diversos estados del territorio nacional para esta semana

MÉXICO.- Desde este domingo 30 de noviembre, el frente frío número 17 se desplaza sobre el norte y noreste del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión, que se extiende sobre el occidente del golfo de México y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, fuertes en Veracruz y San Luis Potosí, e intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

Para el periodo del 1 al 4 de diciembre, se registrarán temperaturas de -10 grados centígrados en algunas entidades, sobre todo en sus zonas serranas, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló cuáles son las previsiones para ese periodo de tiempo.

Recuerda que el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

¿En dónde hará frío este lunes 4 de diciembre en México?

El frente frío número 17 se extenderá sobre el oriente del país, generará intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, y lluvias aisladas en Nuevo León y Puebla.

La masa de aire polar que impulsa al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas.

Los estados cuyas zonas serranas tendrán temperaturas mínimas de -10 a -5 grados centígrados son Chihuahua y Durango, mientras que aquellos con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados son las siguientes:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados se padecerán en estados como:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Panorama de bajas temperaturas para este lunes 1 de diciembre | Conagua

¿En dónde hará frío este martes 2 de diciembre en México?

El martes, el frente frío número 17 se mantendrá extendido sobre el oriente de la República Mexicana, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz (norte).

A su vez, un río atmosférico sobre el noroeste del país propiciará rachas fuertes de viento en dicha región, además de lluvias aisladas en Sinaloa, Durango y Zacatecas.

La temperatura mínima en México en la mayoría de los estados será de -5 a 0 grados centígrados en las zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados se darán en estas entidades:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Panorama de lluvias para este martes 2 de diciembre | Conagua

¿En dónde hará frío este miércoles 3 de diciembre en México?

Durante el miércoles una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste del territorio nacional en interacción con la corriente en chorro polar y un río atmosférico, generarán descenso de temperatura, rachas de viento de 50 a 70 km/h, chubascos y lluvias fuertes en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila.

Por su parte, el frente frío número 17 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, ocasionando chubascos y lluvias aisladas en dicha región.

El miércoles se registrarán temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Las temperaturas de 0 a 5 grados centígrados se registrarán en zonas serranas de:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Oaxaca

Este miércoles 3 de diciembre este es el panorama de lluvias | Conagua

¿En dónde hará frío este jueves 4 de diciembre en México?

A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de la República Mexicana, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, generarán descenso de temperatura sobre dicha región; así como rachas de viento de 40 a 60 km/h, lluvias e intervalos de chubascos en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Zacatecas.

Regresan las temperaturas mínimas de -10 a -5 grados centígrados a las zonas serranas de estos estados de Chihuahua y Durango, así como en estas zonas serranas se registrarán de -5 a 0 grados:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Mientras que las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados, se padecerán en entidades como:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Oaxaca

Panorama de bajas temperaturas para este jueves 4 de diciembre | Conagua

Toma en cuenta que las lluvias fuertes podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.