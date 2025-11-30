Policías estatales suspenden labores en San Fernando

Denuncian acoso y control indebido; exigen salida de la delegada regional de la Guardia Estatal, Irma Martínez.

San Fernando, Tamaulipas.- Elementos de la Guardia Estatal destacados en San Fernando iniciaron este domingo un paro de labores para exigir el cese inmediato de la delegada regional, Irma Martínez Ramírez, a quien acusan de abuso de autoridad, acoso laboral y prácticas contrarias a los protocolos operativos.

La inconformidad se había venido gestando desde semanas atrás, hasta desembocar en la suspensión de actividades. Los agentes señalaron que la delegada ha ejercido un control “excesivo y personal” sobre los operativos y sobre los propios elementos bajo su mando.

Entre las principales denuncias destacan:

Intervención directa en operativos en curso, ordenando la suspensión de inspecciones o detenciones sin justificación técnica o legal.

Requerimientos constantes de ubicación exacta de los oficiales, incluso durante despliegues críticos.

Revisiones arbitrarias de teléfonos celulares de los elementos, sin registro oficial ni sustento jurídico.

Acoso psicológico, incluyendo señalamientos reiterados de supuestos vínculos con grupos criminales, sin presentar pruebas.

Los inconformes aseguraron que estas prácticas han generado un clima de desconfianza y tensión dentro de la corporación, afectando la operatividad y la seguridad de los propios agentes.

Una fuente con más de diez años de servicio afirmó que las acusaciones constantes contra los oficiales han deteriorado la cadena de mando. “El acoso es diario; nos señala sin pruebas, como si no supiera quiénes somos”, expresó.

El paro se mantiene en espera de una respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, mientras que las actividades operativas en la región permanecen parcialmente afectadas. Hasta el momento, la dependencia no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a la situación de la delegada regional ni sobre las demandas de los agentes.

Por. Agencia ANTAM