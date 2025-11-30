Promueve Gobierno de Altamira eliminación de la violencia hacia la mujer a través del deporte

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En un ambiente de entusiasmo y sano espíritu deportivo, el Gobierno Municipal de Altamira llevó a cabo la clausura del Torneo Interdepartamental de Voleibol Femenil “Un Saque por la No Violencia”, iniciativa impulsada para promover el respeto, la igualdad y la erradicación de la violencia contra la mujer mediante actividades recreativas.

El presidente municipal, Dr. Armando Martínez Manríquez, encabezó la ceremonia de cierre donde reconoció el esfuerzo de los 14 equipos participantes, integrados por trabajadoras y trabajadores de diversas áreas del Ayuntamiento, quienes dieron lo mejor de sí durante esta competencia desarrollada en el Auditorio Municipal Reynaldo Castillo Portes.

La final del torneo reunió a los equipos de COMAPA Altamira y Servicios Públicos, quienes protagonizaron un encuentro lleno de energía y disciplina, demostrando que el deporte es también un espacio para fortalecer la convivencia y la unión dentro de la administración municipal.

Tras un reñido partido, Servicios Públicos obtuvo el primer lugar, mientras que COMAPA Altamira se quedó con la segunda posición. El DIF Altamira alcanzó el tercer sitio, reafirmando el compromiso de cada dependencia con esta causa.

Durante su mensaje, el alcalde Martínez Manríquez felicitó a todos los participantes y destacó la importancia de mantener este tipo de eventos como parte de una campaña permanente en favor de las mujeres.

“Muchas felicidades a todos. Yo les pido que continúen haciendo este tipo de eventos. Para el próximo torneo, el compromiso debe ser que participen todas las dependencias municipales. Esto debe ser una campaña permanente en favor de las mujeres”, expresó.

El Gobierno de Altamira reiteró su compromiso de seguir promoviendo acciones que fortalezcan una cultura de paz, igualdad y respeto en la comunidad.

Por. Óscar Figueroa