Temporada de ciclones 2025 cierra con balance mixto en Tamaulipas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La temporada de ciclones y huracanes 2025 llegó a su fin dejando en Tamaulipas un balance mixto: meses de fuerte presión climática, especialmente entre septiembre y octubre, pero también una importante recuperación hídrica que permitió a la mayoría de las presas cerrar el año con niveles superiores a los registrados en temporadas anteriores.

Sin embargo, también llega a su fin en un contrastente panorama hidrico que divide el norte del centro y el sur: grietas y polvo para la frontera, y corrientes de humedad que alimentan los grandes embalses de las regiones señaladas.

Durante su punto más crítico, los sistemas tropicales provocaron vientos intensos, cortes de energía, daños en carreteras, cierre de puertos y afectaciones en cultivos del norte y centro del estado.

A esto se sumó uno de los episodios más severos del año: las inundaciones en la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, derivadas del desbordamiento del río Pánuco en octubre, que anegaron colonias completas, paralizaron vialidades y obligaron a desalojos preventivos.

Pese a estos impactos, la temporada también dejó beneficios significativos.

Y es que las lluvias contribuyeron a la recarga de mantos acuíferos, mejoró la humedad en el campo y disminuyó la presión sobre el abasto urbano y el riego agrícola.

La Comisión Nacional del Agua reporta que la mayoría de las presas del estado lograron una recuperación notable, aunque persisten rezagos importantes en la frontera norte.

En los últimos reportes de la CONAGUA, se detalla como es que se encuentran en estos momentos los embalses más importantes de Tamaulipas, reflejando la situación crítica por región.

Los niveles son los siguientes:

Derivadora Las Blancas: 28.0 % (23.4 Mm³)

Marte R. Gómez: 88.5 % (697.2 Mm³)

Vicente Guerrero: 71.1 % (2,779.2 Mm³)

Pedro José Méndez: 101.3 % (31.6 Mm³)

República Española: 101.3 % (55.4 Mm³)

Lic. Emilio Portes Gil: 96.2 % (236.9 Mm³)

Estudiante Ramiro Caballero Dorantes: 91.5 % (515.7 Mm³)

Sistema Lagunario Chairel: 116.6 % (788.0 Mm³)

Con un almacenamiento total del 80.2 %, equivalente a 5,127.7 Mm³, el estado cierra la temporada con un panorama mayormente favorable en materia hídrica, especialmente en el centro y sur.

La crisis del norte

Aunque el cierre general parece alentador, la situación hídrica del norte de Tamaulipas continúa siendo crítica.

Las dos presas internacionales, ubicadas en la frontera con Estados Unidos y fundamentales para el riego agrícola y los compromisos binacionales del río Bravo, siguen en niveles alarmantes.

Internacional Falcón: 3 %, uno de los niveles más bajos de los últimos años.

Internacional La Amistad: 10.3 %, sin lograr recuperación significativa pese a la temporada ciclónica.

La falta de lluvias suficientes en la cuenca alta del Bravo, sumada a los cambios en los patrones de precipitación de este año, provocó que ambos embalses se mantuvieran prácticamente sin aportaciones.

La situación se agrava porque estas presas sostienen un amplio distrito de riego y son clave en el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, lo que mantiene la presión sobre productores y autoridades.

A diferencia del centro y sur del estado (que cerraron con niveles históricos y sin riesgo inmediato para consumo o producción agrícola), el norte iniciará el 2026 bajo un escenario de sequía severa, que podría generar restricciones en riego, menor disponibilidad para uso pecuario y una mayor dependencia de escurrimientos extraordinarios durante el próximo año.

Por. Antonio H. Mandujano