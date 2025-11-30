Vecinos se cansan de mojarse: pedirán a la presidenta Sheinbaum solución definitiva a inundaciones

Quienes deseen sumarse pueden solicitar información en el fraccionamiento La Antigua en el Camino del Arenal frente al Cbta12.

TAMPICO, TAM.- Cada temporada de lluvias, la historia se repite en el Camino del Arenal de la colonia José López Portillo justo en los límites entre Tampico y Ciudad Madero: calles convertidas en ríos, peatones atrapados y vehículos varados.

Las precipitaciones del pasado viernes lo confirmaron una vez más. La situación no solo es incómoda, es riesgo para la salud y la integridad de quienes ahí viven y circulan.

Ante la indiferencia y cansancio acumulado, residentes de la zona iniciaron la recolección de firmas para solicitar directamente a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la construcción de una obra hidráulica integral que permita la reparación de sistemas de alcantarillado, agua potable y drenaje pluvial en ambos municipios.

La convocatoria está plasmada en una lona colocada sobre la arteria afectada, donde se hace un llamado urgente a participar:

“Nos necesitamos para exigir nuestro derecho a una vida saludable ya que son muchas enfermedades que padecemos, apóyanos, necesitamos tu firma por favor”.

El mensaje es claro y directo: “Hazlo pensando en el futuro y la salud de nuestros adultos mayores e hijos”. El movimiento busca llegar hasta Palacio Nacional en la Ciudad de México, llevando consigo el respaldo ciudadano de la zona conurbada.

Por Cynthia Gallardo

