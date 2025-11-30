VIDEO: AMLO reaparece y revela qué tendría que pasar para que él regresara

Luego de un año sin publicar en redes sociales, el expresidente López Obrador informó sobre lo que tendría que pasar para que regresara a la vida política

MÉXICO.- A través de un video que posteó en redes sociales, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en sus plataformas digitales oficiales tras un año de ausencia, pues su última publicación había sido el 1 de octubre del año 2024, cuando Claudia Sheinbaum fue nombrada su sucesora en la silla presidencial del país.

AMLO indicó que decidió retirarse de la vida pública y política de México para ejercer, pero desde la teoría, por lo que lanzó su libro «Grandeza«, en donde habla de historia y humanismo mexicano y del que descartó una gira promocional por México, ya que también se encuentra trabajando en otra obra literaria de nombre «Gloria».

Sin embargo, en el video que compartió con las y los mexicanos en sus redes sociales, AMLO refirió lo que tendría que pasar para que él tuviera que regresar al plano público de la política de México, toda vez que reiteró la petición al pueblo de seguir apoyando a Claudia Sheinbaum, quien hoy es presidenta en el territorio nacional.

¿Qué tiene que pasar para que AMLO regrese a la política?

Luego de pedir a la población el apoyo para Claudia Sheinbaum en su papel como presidenta de México y de descartar que vaya a realizar una gira por todo el país para promocionar su libro «Grandeza», AMLO reveló cuáles serían las tres cosas que lo harían volver a la política en México:

Sólo saldría a la calle por tres razones: si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes […] saldría también para defenderla a ella si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, entonces sí salgo, eso no creo que pase, pero de todas maneras no está mal que sepan en qué circunstancias sí saldría yo a la calle. La tercera razón sería defender la soberanía de México, nosotros no somos colonias de ningún país extranjero. Nos ha costado mucho ser independiente y soberano, ahí sí saldría a la calle.

En este video, López Obrador reiteró el apoyo que se le tiene que dar a la presidenta Sheinbaum en su camino por afianzar el movimiento de la Cuarta Transformación e hizo énfasis en su política de «amor con amor se paga».

Les quiero mucho, sinceramente. Amor con amor se paga, como decía el inolvidable Juan Gabriel, es amor eterno. Un abrazo de todo corazón»

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.