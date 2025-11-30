VIDEO: Árbol de Navidad gigante se incendia en un centro comercial

La grabación abrió un debate entre los usuarios de las redes sobre la importancia de la prevención de siniestros durante esta temporada navideña

CHINA.- A través de las redes sociales se viralizó una grabación en donde se muestra el momento exacto en el que un árbol de Navidad gigante ubicado al interior de un centro comercial se incendia hasta irse consumiendo poco a poco por las llamas, dejando una intensa columna de humo negro en el aire.

De acuerdo con información de medios internacionales, los hechos ocurrieron en la región de Chengdu, en China, en una plaza cercana a un hotel luego de que se presentará un mal funcionamiento en el cableado eléctrico integrado al árbol, lo que dio lugar al fuerte incendio en cuestión de segundos.

En el video se puede observar a un hombre corriendo directamente hacía el árbol con un extintor en mano con la intensión de sofocar las llamas mientras la gente observa la situación desde la planta alta. Hasta el momento se desconoce si hubo víctimas mortales tras el incidente.

¿Por qué se incendian los árboles de Navidad?

El video abrió un debate entre los usuarios de las redes sobre la importancia de la prevención de incendios durante esta temporada navideña, pues tan solo en México se estima que cada año se registran alrededor de 150 siniestros relacionados con árboles de Navidad en épocas decembrinas en los hogares.

Entre las principales causas que dan lugar a incendios en árboles se encuentran: el uso de luces de baja calidad o defectuosas, la falta de supervisión, el uso de adornos altamente inflamables y la falta de mantenimiento en las instalaciones eléctricas.

Por lo que para evitar cualquier tipo de siniestro relacionado con el árbol navideño durante estas fiestas se recomienda poner especial atención a ante cualquier desperfecto que pueda generar un corto, y sobre todo no dejar encendidas las luces si no hay nada en casa.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.