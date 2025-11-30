VIDEO: Dramática reacción de fan del América tras quedar fuera de la Liguilla se hace viral

MÉXICO.- La eliminación del América ante Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2025 trajo diversas reacciones, desde las que se vivieron en el Estadio de la Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México, hasta aquellas que, desde sus hogares, protagonizaron escenas dignas de un meme y que ahora inundan las redes sociales.

Un video viral de un aficionado del América llorando, incluso tirándose al piso en señal de lamento por la derrota del equipo, comenzó a circular en plataformas como TikTok e Instagram.

En la grabación se observa al seguidor azulcrema gritando, casi al borde del llanto, después de que el árbitro dio el silbatazo final del partido que terminó 2-1 a favor de los capitalinos, pero que en el global 3-2 favoreció a los regios, quienes habían obtenido la ventaja el miércoles en el Estadio BBVA.

“Lo teníamos ganado”, expresó el fanático antes de dejarse caer al suelo y repetir la frase “Pinches perros”, para después lamentarse una y otra vez con un “los odio”.

El video ha generado múltiples reacciones y cada minuto se acumulan más comentarios, algunos señalando: “Qué vergüenza tener un familiar que haga eso” o “¿En verdad les da risa ver sufrir a un ser humano así?… ¿por qué a mí sí?”. Otros cuestionan: “¿Todos los del América son así?”

La búsqueda “Americanista llorando” ya arroja como primeras opciones el video viral y varias cuentas lo han retomado.

El sufrimiento fue similar al que se vivió en la casa del América, donde varios videos mostraron el cambio de alegría a frustración: de ir ganando 2-0 a la tristeza absoluta cuando Germán Berterame marcó al minuto 93 la anotación que eliminó a los azulcremas. En las gradas se encontraba la alta cúpula del club, que ya celebraba su pase a semifinales, un sueño que terminó convirtiéndose en pesadilla.

