VIDEO: Hijo de Manny Pacquiao debuta con empate

El hijo del legendario Manny Pacquiao, debutó en el boxeo profesional en una pelea que terminó en empate ante Brendan Lally

MÉXICO.- El apellido Pacquiao volvió a resonar en el boxeo este fin de semana, aunque no con el resultado esperado. Emmanuel Pacquiao Jr., hijo del histórico campeón filipino Manny Pacquiao, hizo su presentación como boxeador profesional en Temecula, California, donde terminó firmando un empate ante el estadunidense Brendan Lally. La expectativa era alta alrededor del joven de 24 años, pero su actuación dejó sensaciones encontradas en una noche marcada por la presión, el apellido y el ambiente que lo rodeó en su debut.

Pacquiao Jr. no estuvo solo. Su padre, considerado uno de los mejores pugilistas de todos los tiempos, lo acompañó hasta la arena y siguió cada golpe desde la primera fila, captando la atención de los aficionados y de la prensa internacional. Sin embargo, esa presencia no fue suficiente para impulsar al joven a una victoria en este combate pactado a cuatro asaltos dentro de la división de peso ligero.

Manny Pacquiao Jr and Brendan Lally left it all in the ring for their pro debuts 🤝 pic.twitter.com/C9FxdlKmvo — Ring Magazine (@ringmagazine) November 30, 2025

UN DEBUT DISCRETO QUE TERMINÓ EN EMPATE

A pesar de llegar como uno de los prospectos mediáticos más comentados, Pacquiao Jr. no logró imponer condiciones ante Lally, quien también hacía su estreno profesional. El duelo fue parejo, con momentos de intensidad, pero sin un claro dominador, lo que llevó a que los jueces decidieran un empate que frenó el entusiasmo alrededor del debut del filipino.

La pelea mostró que Emmanuel aún tiene camino por recorrer, especialmente en aspectos como ritmo, precisión y manejo de distancia. Para muchos, fue un recordatorio de que cargar con el legado Pacquiao es un reto mayúsculo.

EL MOMENTO QUE VIVE MANNY PACQUIAO TAMBIÉN LLAMA LA ATENCIÓN

El espectacular tiro desviado de Lozano que terminó en vaselina

Este debut ocurre en un contexto particular para la familia. Apenas cuatro meses antes, Manny Pacquiao volvió sorpresivamente al ring a los 46 años en un combate de exhibición frente a Mario Barrios, el cual también terminó en empate.

Además, el excampeón mundial fue nombrado en octubre vicepresidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), organismo que sigue fuera del entorno olímpico debido a problemas de gobernanza. Su actividad pública y deportiva mantiene al apellido Pacquiao en el centro del panorama boxístico, ahora compartido con su hijo, que inicia un camino lleno de expectativas.

Con este resultado, queda claro que la historia de Emmanuel Pacquiao Jr. apenas comienza, y que ganar su propio espacio en el boxeo profesional será un desafío tan grande como el legado que representa.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.