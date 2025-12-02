Alcaldesa y DIF de Nuevo Laredo transforman vidas

El Gobierno Municipal y el Sistema DIF Nuevo Laredo realizaron la Sexta Campaña de Aparatos Auditivos, mediante la cual 59 personas entre ellas adultos mayores y tres menores recibieron 114 dispositivos

NUEVO LAREDO, TAM.- Con una jornada marcada por la emoción y el profundo sentido social, el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Nuevo Laredo realizaron la Sexta Campaña de Aparatos Auditivos, mediante la cual 59 personas entre ellas adultos mayores y tres menores recibieron 114 dispositivos que les permitirán recuperar la audición y mejorar significativamente su calidad de vida.

El evento fue encabezado por la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, y la presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal, quienes entregaron personalmente los aparatos a cada beneficiario, reafirmando la prioridad de ambas instituciones: atender a quienes más lo necesitan con cercanía, sensibilidad y resultados tangibles.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que esta campaña representa mucho más que la entrega de equipos médicos.

“Hoy celebramos que 59 personas vuelvan a escuchar. Pero también reafirmamos que en Nuevo Laredo nadie está solo. Seguiremos llevando servicios médicos, estudios especializados y medicamentos a cada rincón de la ciudad, respondiendo con acciones que tocan el corazón,” afirmó.

Por su parte, Claudette Canturosas subrayó el impacto económico y emocional que esta campaña tiene en las familias.

“Cada entrega representa un abrazo al corazón. Saber que una persona volverá a escuchar la voz de sus seres queridos nos motiva a seguir trabajando con más amor y más fuerza. Además, cada aparato valuado en alrededor de 20 mil pesos representa un ahorro enorme para quienes no pueden costearlo,” señaló la presidenta del DIF.

El momento más significativo de la jornada fue la reacción de beneficiarios y familias, quienes entre lágrimas, sonrisas y abrazos, recibieron los aparatos auditivos en su mayoría de forma bilateral que les permitirán comunicarse mejor, recuperar seguridad y reconectarse con su entorno.

Con esta campaña, el Sistema DIF Nuevo Laredo suma ya más de 800 aparatos auditivos entregados a niñas, niños, adultos y adultos mayores durante los últimos 4 años, consolidándose como una de las instituciones con mayor alcance social en la frontera norte.

La alcaldesa y la presidenta del DIF coincidieron en que esta acción representa un paso más en la construcción de un Nuevo Laredo incluyente, humano y solidario, donde la asistencia social se refleja en beneficios reales y en oportunidades para que las familias vivan con dignidad.

El Sistema DIF anunció que continuará impulsando programas de salud y campañas que permitan que más personas en situación vulnerable accedan a atención especializada y servicios que cambian vidas.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON