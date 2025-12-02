Alerta COEPRIS riesgo de botulismo en productos enlatados golpeados

Nicolás Berumen Ávalos, coordinador de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) en Tampico y Ciudad Madero, pidió a la población extremar precauciones al comprar enlatados

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En esta temporada decembrina cuando el consumo de alimentos enlatados aumenta la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en Tampico y Ciudad Madero lanzó una advertencia directa: revisar la caducidad y el estado físico de latas de atún, sardina y otros productos para evitar casos de Clostridium botulinum, bacteria capaz de causar daños severos e incluso la muerte.

Nicolás Berumen Ávalos, coordinador de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) en Tampico y Ciudad Madero, pidió a la población extremar precauciones al comprar enlatados, especialmente atún.

Recordó que cualquier golpe, abolladura o señal de inflación en la lata representa un foco rojo.

“Ahí viene una bacteria Clostridium botulinum… es peligrosa para la salud”

Berumen y Ávalos explicó que consumir productos contaminados puede generar reacciones rápidas en el organismo, desde parálisis hasta desenlaces fatales. “Puede provocar muchas manifestaciones… entre ellas la muerte”

Indicó que solo un médico puede detectar con precisión los síntomas a causa de consumo de atún proveniente de una lata golpeada.

Aunque en la zona no se han registrado casos relacionados con el mal manejo de latas, Berumen Ávalos señaló que las tiendas de autoservicio deben de revisar constantemente sus productos y aseguró que COEPRIS mantiene operativos de verificación para prevenir riesgos a los consumidores.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón