Arranca por fin la reconversión del puerto de Tampico

La primera fase del proyecto apunta a una inversión de hasta 300 millones

TAMPICO, TAM.- La larga espera terminó. Tras 16 años de intentos fallidos, el proyecto para transformar el puerto de Tampico de comercial a turístico por fin tomó rumbo firme.

El vicealmirante retirado, Jaime Herrera Romo, director de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Tampico, confirmó que la primera fase podría implicar una inversión tentativa de 250 a 300 millones de pesos.

«No quiero aventurarme mucho pero en la primera fase había posiblemente un cálculo anterior entre 250 y 300 millones, esto puede cambiar de acuerdo a lo que también se proyecte y los espacios cómo se puedan dividir entre locales, restaurantes, área de convivencia, sala de conferencias y todo lo que se planea, el museo»

Herrera Romo explicó que la indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, es respaldar de lleno la reconversión.

Expresó que la cifra puede variar según el diseño final y la distribución de espacios en locales, restaurantes, áreas de convivencia, sala de conferencias y el museo proyectado, en el que algunas serán donadas.

Además, se prevé que en 2026 concluya la restauración de la histórica Aduana Marítima, construida en 1902.

En esta obra se estima una inversión hasta de 30 millones de pesos, el fallo se otorgó el pasado viernes y los trabajos ya están por iniciar.

El inmueble, dijo, conservará su infraestructura original, incluidas las bisagras antiguas de sus puertas, cuya restauración tomará entre cinco y seis meses.

Como parte del arranque, la ASIPONA trabaja en coordinación con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para el diseño de infraestructura hidráulica y otros componentes técnicos de esta primera etapa.

“Ya ven que sí se pudo y se va a seguir pudiendo; el primer paso está dado y de aquí pa’ atrás ni para agarrar vuelo”

Al acto acudieron autoridades de los tres niveles de gobierno, entre ellas, Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo estatal en representación del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; Karina Saldívar Lartigue, titular de SEDUMA; la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; así como mandos navales, representantes del INAH y líderes del sector privado.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón