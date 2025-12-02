Atentan contra Rafael Belaunde Llosa, candidato presidencial de Perú

Pedro Cateriano, candidato a la vicepresidencia, informó que el exministro se trasladó con la Policía Ncaional para declarar sobre los hechos

Durante la mañana de este martes Rafael Belaunde Llosa, candidato presidencial de Libertad Popular, fue víctima de un atentado mientras circulaba a bordo de un automóvil, en Cerro Azul, en Cañete, situada en la zona central de Perú.

Los hechos fueron dados a conocer por el excongresista Gino Costa, quien publicó las fotografías del político peruano ensangrentado y dentro de la camioneta. Costa exigió al Gobierno del Perú garantizar medidas de seguridad para todos los candidatos presidenciales. Así mismo, lanzó un llamado para evitar la violencia electoral e investigar a fondos el atentado de esta mañana.

Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la… pic.twitter.com/MLp7yajEPX — Gino Costa (@CostaGino) December 2, 2025

“La elección debe ser un momento de intercambio de pareceres, de propuestas, de salidas a la crisis y que, de ninguna manera, se debe permitir el uso de la violencia, venga de donde venga”, precisó Pedro Cateriano para RPP.

Investigan a agresores de Rafael Belaunde

De acuerdo con información de Canal N, los agresores abrieron una ráfaga de balazos en el parabrisas y en la puerta izquierda de la camioneta. Tras el arribo de elementos, la víctima conversó con elementos de la PNP. Sin embargo, las primeras versiones indican que el candidato salió ileso del atentado.

Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú, informó que continúan las indagatorias para confirmar el estado de salud del chofer, durante una entrevista con Canal N. De acuerdo con las declaraciones del candidato, no había recibido ninguna amenazas ni extorsión previo al ataque armado.

Segundo ataque armado contra candidato esta semana

Jorge Nieto, precandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, condenó enérgicamente los hechos y pidió pronto esclarecimiento en el ataque que sufrió Belaunde. Además, advirtió que la violencia política en periodo electoral agravará la incidencia delictiva, por lo que exigió medidas inmediatas al presidente José Jerí.

El pasado viernes 28 de noviembre, Percy Ipanaqué, postulante a la Cámara de Diputados, también sufrió un una agresión armada que terminó con su vida, mientras estaba frente al cementerio Campo de Paz, En Castilla.

Desde la @ONPE_oficial condenamos ataque contra un dirigente politico que aspira a postular a Presidencia de la República. Invocamos a todos los actores políticos y a ciudadanía en general a rechazar la violencia en la campaña electoral. #NoALaViolencia #VotarEsTuPoderDeElegir — Piero Corvetto (@pcorvetto) December 2, 2025

“Invocamos a todos los actores políticos y a la ciudadanía en general a rechazar la violencia en la campaña electoral”, escribió el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO