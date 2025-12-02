BRT avanza en el sur de Tamaulipas: invitarán a concesionarios a sumarse al nuevo sistema de transporte

El plan busca modernizar la movilidad en Tampico, Madero y Altamira con un sistema de transporte más rápido, ordenado y seguro.

TAMPICO, TAM.- El Gobierno de Tamaulipas alista la presentación del proyecto ejecutivo del Bus Rapid Transit (BRT) en la zona sur para marzo de 2026, confirmó Karina Saldívar Lartigue, secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Saldívar Lartigue explicó que el proyecto ejecutivo será entregado en marzo, con la intención de iniciar obra lo antes posible para concluirla a finales de 2027.

“De acuerdo con nuestro programa, el proyecto se entrega en marzo para arrancar lo más inmediato y entregar obra a finales de 2027”

Adelantó que la Subsecretaría de Transporte de Tamaulipas establecerá diálogo con los concesionarios del transporte público para que se integren al nuevo sistema.

“Vamos a platicar con concesionarios; la intención es que se sumen al sistema integrado de transporte. Todas las rutas están contadas, unas entran y otras salen, en eso trabajamos”

Entre los avances del proyecto mencionó la elaboración de los planos arquitectónicos, el diseño de las terminales sur en el Paso del Humo y la norte en El Barquito, Altamira,así como las subestaciones a lo largo del recorrido.

También revisan especificaciones técnicas como radios de giro y puntos de retorno, estimando un total de 31 subestaciones distribuidas sobre el corredor.

Recordó que el BRT circulará principalmente por la avenida Hidalgo, mientras que rutas alimentadoras y hasta 40 rutas auxiliares recorrerán el resto de la zona conurbada para acercar a los usuarios al corredor principal.

SEDUMA proyecta un sistema de transporte moderno que finalmente ponga orden en beneficio de cientos de usuarios de la zona conurbada.

