Carro impacta vehículo y se da a la fuga

El responsable del percance se dio a la fuga antes de que llegara alguna autoridad.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con daños en la parte frontal, terminó un automóvil particular luego de que lo impactara otra unidad, en el bulevar Adolfo López Mateos en Tampico.

El responsable del percance se dio a la fuga antes de que llegara alguna autoridad.

El hecho vial ocurrió antes del amanecer del martes, a la altura de la UAT y frente a los terrenos del aeropuerto internacional «Francisco Javier Mina».

La unidad afectada circulaba de norte a sur por esa vialidad cuando de pronto fue golpeada por otro coche no identificado.

El primer vehículo quedó a un lado del camellón, con daños en la parte delantera.

Por fortuna, el automovilista no sufrió lesión alguna.

El operador del coche que causó el accidente huyó del punto a bordo del mismo.

Elementos de Tránsito acudieron para intervenir a fin de tomar conocimiento del percance.

Por. Benigno Solís/La Razón