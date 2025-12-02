CFE sustituye infraestructura de registros en la zona centro de Tampico

Como parte de un programa de mantenimiento preventivo se reemplazó la tapa de una alcantarilla perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- De manera coordinada con las autoridades municipales de Tampico, personal de la Comisión Federal de Electricidad reemplaza infraestructura en el centro de la ciudad.

Los trabajos se realizaron sin afectaciones al servicio de usuarios en su mayoría comerciales del primer cuadro de Tampico.

La infraestructura reemplazada se encontraba en la calle Benito Juárez esquina con Emilio Carranza en el primer cuadro de la ciudad.

Debido a los trabajos se restringió el acceso a vehículos a temprana hora.

Las labores fueron programadas previamente y se llevaron a cabo de manera coordinada con distintas dependencias y autoridades municipales para garantizar la seguridad de peatones y conductores.

El área fue señalizada para prevenir riesgos durante las maniobras.

La sustitución de la tapa subterránea de CFE se requería ante el desgaste natural que provocaba riesgo latente de percances, además de que permite una mejor imagen.

Para este martes, se prevé el reemplazo de otra tapa de registro sobre la calle Benito Juárez y se pide a la población extremar precauciones al circular por esa zona ante las labores que personal de CFE y de la administración municipal.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón