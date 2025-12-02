Choque frontal: 1 muerto 1 herido

El percance se registró en el kilómetro 65 de la carretera Victoria-Monterrey donde chocaron un vehículo de reciente modelo y un camión

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una persona sin vida y otra más lesionada es el saldo que dejo un accidente frontal registrado en el kilómetro 65 de la carretera Victoria-Monterrey donde participó una unidad de reciente modelo y un camión de 3 y media toneladas.

Alrededor de las 8:30 de la mañana se recibieron múltiples llamadas para informar sobre este fatal accidente por lo que al lugar se trasladaron elementos de Protección Civil de Hidalgo.

Desafortunadamente los paramédicos confirmaron la muerte de una persona mientras que otra fue llevada de emergencia a un hospital con lesiones de consideración.

Los datos recabados por autoridades en la escena establecieron que tanto el occiso como el herido y otra persona más que salió milagrosamente ilesa viajaban en un vehículo de reciente modelo con placas de circulación del estado de Nuevo León.

De acuerdo las marcas sobre el asfalto se desplazaban en sentido de sur a norte y justo a la altura del kilómetro 65 chocaron de forma frontal contra un camión de la marca Ford cuyos tripulantes mencionaron viajaban a ciudad Victoria procedentes de Linares.

Ante la diferencia de tamaños de las unidades, los que iban en el camión solo sufrieron golpes leves que no les amerito su hospitalización.

Elementos de la policía estatal de apoyo carretero se encargaron de la vialidad ya que la circulación quedó parcialmente obstruida.

Posteriormente los elementos de la unidad general de investigación de la fiscalía general de Justicia cerraron por completo la vialidad para realizar las labores de campo correspondientes.

Pese al cierre de ambos carriles la circulación siguió su curso ya que los viajantes tenían la opción de bajar a la terracería y seguir su camino.

Una vez terminados los trabajos en la escena, el cuerpo fue rescatado de entre los hierros retorcidos y trasladado al servicio médico forense para la necropsia de ley.

Será a través de un peritaje que las autoridades establecerán cuál de los dos vehículos invadió el carril contrario que provocó este fatal frentazo.

Por. Alejandro Dávila

Expreso -La Razón