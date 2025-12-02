Contaminación de ríos es ahora responsabilidad de Recursos Hidráulicos: SEDUMA

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) Tamaulipas, ya no trata temas de contaminación en aguas interiores, y es que ya no forman parte directa de las funciones de su dependencia, luego de que estos trabajos fueron transferidos a la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social.

Karina Saldívar Lartigue, titular de dicha dependencia dijo lo anterior después de ser cuestionada sobre el sensible tema, del cual, no tuvo datos para brindar pues eso ya no es ámbito de su labores, sino que es hoy una responsabilidad meramente del área que dirige Raúl Quiroga Alvarez.

“Eso tendríamos que verlo con la Secretaría de Recursos Hidráulicos y ver qué evaluaciones y qué análisis han estado haciendo.”

Señaló que, aunque su dependencia sigue colaborando en temas relacionados con el medio ambiente, los estudios técnicos y las muestras de calidad del agua corresponden ahora a la instancia hidráulica.

“Desde el momento en que se fue todo el tema de agua a la Secretaría de Recursos Hidráulicos, los compañeros son los que traen ahí un poquito más de mano. Nosotros atendemos y colaboramos con ellos.”

Sobre reportes recientes, indicó que el último caso atendido fue el del municipio de Mante, notificado previamente por la autoridad local.

▶️Panorama reciente de los ríos en Tamaulipas

Aunque la SEDUMA ya no concentra el monitoreo de la calidad del agua, los datos disponibles permiten observar el estado general de los principales afluentes del estado de norte a sur, donde destacan los siguientes:

• Río Bravo: En su recorrido por la frontera tamaulipeca, presenta problemas recurrentes de contaminación por descargas domésticas e industriales, según reportes federales.

• Río Soto la Marina: En la zona centro, registra impactos por actividades agrícolas y asentamientos cercanos.

• Río Guayalejo y sistema Tamesí: Afluentes clave para el sur del estado, mantienen observaciones por presencia de descargas y arrastre de residuos.

• Río Pánuco: Continúa siendo uno de los cuerpos de agua más monitoreados debido a la actividad urbana e industrial en la zona conurbada.

En términos generales, evaluaciones recientes de calidad del agua indican que más del 70% de los cuerpos de agua monitoreados en Tamaulipas presentan algún grado de contaminación, lo que refuerza la necesidad de mantener una coordinación estrecha entre dependencias para la vigilancia y saneamiento de los afluentes.

Y la transición operativa hacia Recursos Hidráulicos, señalan autoridades, busca agilizar la atención técnica y garantizar un seguimiento más especializado en la calidad del agua en todo el estado. el municipio lo notificó.

Por Antonio H. Mandujano