Cuatro clausuras a negocios que infringieron la Ley y se instalaron indebidamente en colonias de Tampico

La directora de desarrollo urbano de Tampico, Alejandra Montalvo exhortó a quienes quieran instalar negocios a consultar si es permitido o no el giro en una colonia

TAMPICO, TAM.- Hasta cuatro clausuras ha determinado la dirección de desarrollo urbano de Tampico a negocios que infringen el Plan de Ordenamiento Territorial e indebidamente se instalan en zonas residenciales, como Altavista, Sierra Morena, entre otras; expresó Alejandra Montalvo Rivero, titular de la dependencia municipal.

«Salen denuncias… creen que no se pueda hacer un negocio o establecer en un lugar, si lo es o alguien que indebidamente renta su casa a alguien que quiere poner comercio y por no acercarse para ver si el uso de suelo es compatible y lo ponen»

Indicó que: «sí llevamos alrededor de cuatro clausuras, la clausura es algo en lo que se verifica la información. Algunos podrán solventarla, otros no y se comprometen a regresar al uso habitacional»

En relación a la inconformidad de vecinos de 10 colonias residenciales; Montalvo Rivero señaló que se han abierto 20 expedientes de los que hasta 15 han concluido satisfactoriamente.

«Si están en un corredor urbano si están dentro de un corredor de barrio hay muchos comercios que son compatibles. Habrá qué ver caso por caso… 20 expedientes con esas temáticas tenemos 13,15 ya concluidos satisfactoriamente otros en proceso, otros se han amparados en lo que llega la denuncia. Tenemos un canal de atención ciudadana por mensaje de WhatsApp es importante que nos las hagan saber. Nosotros las atendemos, hacemos una visita»

Indicó que también se aplican sanciones administrativas a negocios que no respetan el Plan de Ordenamiento Territorial y se le da seguimiento a las notificaciones a través del área jurídica.

La directora de desarrollo urbano de Tampico exhortó a quienes quieran instalar negocios a consultar si es permitido o no el giro en una colonia.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón