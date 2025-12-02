Detectan posible estafa en cajeros automáticos de Ciudad Madero

Erasmo González Robledo, presidente municipal informó que ya se trabaja con instituciones bancarias para identificar equipos con riesgo y reforzar las medidas de prevención.

CIUDAD MADERO, TAM.- Las autoridades municipales encendieron las alertas tras registrarse una denuncia por la instalación de una «trampa» (estafa) detectado en un cajero automático en Ciudad Madero.



Erasmo González Robledo, presidente municipal informó que ya se trabaja con instituciones bancarias para identificar equipos con riesgo y reforzar las medidas de prevención.

El hecho se presentó en un cajero localizado sobre la calle Primero de Mayo, en la zona centro de Madero.

El funcionario explicó que durante la Mesa de Construcción de la Paz se informó este caso particular y generó preocupación por la vulnerabilidad de los usuarios, especialmente adultos mayores.

“Se están poniendo esta especie de trampas en los cajeros automáticos… no en todos”, señaló.

González Robledo, dijo que que solicitarán información a todos los bancos instalados en la ciudad para determinar qué modelos pudieran ser susceptibles a ser manipulados.

De acuerdo con la denuncia presentada, la trampa evita que el dinero salga del cajero, lo que hace creer al usuario que la operación falló.

El modus operandi advierte que se realiza cuando el servicio bancario no cuenta con personal disponible, ya sea en horarios vespertinos o nocturnos en los cajeros automáticos.

La víctima se retira, mientras que los responsables recuperan el efectivo posteriormente. “Prácticamente lo dejamos en un estado de indefensión… estas trampas recuperan el dinero y se lo llevan otras personas”, explicó.

González Robledo recalcó que hasta ahora solo se tiene identificado un cajero con esta modalidad, pero buscan evitar que ocurra nuevamente. “No queremos que esto suceda de manera recurrente, por eso el exponer este tipo de circunstancia nos hace anunciar medidas preventivas”, dijo.

El municipio iniciará una campaña de difusión para que la ciudadanía tome precauciones durante esta temporada, cuando incrementan los retiros de efectivo. Se recomendará acudir a cajeros en horarios de atención bancaria, revisar ranuras y reportar cualquier irregularidad.

Por José Luis Rodríguez Castro La Razón