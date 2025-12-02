Frente frío 17 afectará a estos estados del miércoles 3 al sábado 6 de diciembre

Estos son los estados que registrarán muy bajas temperaturas en este periodo de tiempo de acuerdo al pronóstico del SMN de la Conagua

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que tanto el frente frío 17 como la masa de aire polar y un río atmosférico, ocasionarán no sólo lluvias muy fuertes en estados como Veracruz, sino también bajas temperaturas con heladas de hasta -10 grados en diversos estados de la República Mexicana.

Además, informaron que un río atmosférico sobre el noroeste, norte y occidente del país propiciará rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en dichas regiones; con probabilidad de caída de aguanieve en sierras de Durango.

¿En dónde hará frío este miércoles 3 de diciembre en México?

El frente frío número 17 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, ocasionando lluvias e intervalos de chubascos en dicha región. Por otra parte, la cercanía de un sistema frontal al noroeste y norte del país, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con un río atmosférico, propiciarán descenso de temperatura, rachas de viento de 60 a 80 km/h, chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones.

Los estados en donde se registrarán temperaturas de -10 a -5 grados centígrados son aquellos con zonas serranas en Chihuahua y Durango, mientras que aquellas zonas serranas con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados son las siguientes:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Las entidades con temperaturas mínimas de 0 a 5 grados son las siguientes:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

¿En dónde hará frío este jueves 4 de diciembre en México?

La vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se desplazará lentamente sobre el noroeste y norte de México, mantendrá su interacción con un río atmosférico y con la corriente en chorro polar, generando ambiente frío a muy frío, rachas de viento, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Chihuahua, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Por su parte, el frente número 17 se mantendrá estacionario sobre el noreste y oriente del país, ocasionando lluvias y chubascos en dichas regiones.

Los estados con temperaturas de -10 grados son Chihuahua y Durango, mientras que los que tendrán temperaturas mínimas de -5 a 0 grados son:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados son aquellas con zonas serranas en estados como:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

¿En dónde hará frío este viernes 5 de diciembre en México?

El frente frío número 17 se extenderá desde el noreste del golfo de México hasta el oriente del territorio nacional, ocasionando lluvias muy fuertes en Veracruz, fuertes en Puebla e intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz (norte).

Los estados con temperaturas de -10 grados a -5 son de nueva cuenta Chihuahua y Durango, mientras que aquellos con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas son los siguientes:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados para este viernes 5 de diciembre se registrarán en estados como:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Oaxaca

¿En dónde hará frío este sábado 6 de diciembre en México?

Para el sábado 6 de diciembre se espera que las temperaturas continúen descendiendo debido no sólo a la vaguada sino también al frente frío 17 y a la masa polar. Los estados con termómetros que marquen los -10 grados son de nueva cuenta Chihuahua y Durango, mientras que aquellos que marcan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados serán:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

En el caso de las zonas serranas con temperaturas de 0 a 5 grados son aquellas entidades como:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

Recuerda que las lluvias fuertes y muy fuertes podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

