Joven desaparece en Transilvania, cerca del «Castillo de Drácula»

El joven británico George Smyth lleva nueve días desaparecido en las montañas Bucegi, cerca del emblemático castillo de Drácula en Transilvania

Transilvania siempre ha sido una tierra que despierta más preguntas que respuestas, un lugar lleno de bosques que se cierran a mitad del camino, montañas que respiran niebla y pueblos donde, al caer la noche, se encienden historias de espanto que han sobrevivido al paso del tiempo.

En esta ocasión, una nueva historia inquietante se suma a ese catálogo de misterio, luego de que se reportara la desaparición de George Smyth, un estudiante británico de 18 años que se desvaneció en las montañas Bucegi, muy cerca del famoso castillo de Bran, la fortaleza comúnmente asociada con el Conde Drácula.

¿Qué pasó con George Smyth?

El 23 de noviembre, George emprendió una caminata en solitario desde Poiana Brașov hacia el pueblo de Bran, un trayecto que suele ser tranquilo y lleno de vida, sin embargo, en esta época del año, cuando la nieve empieza a ganar territorio se convierte en un peligroso lugar, razón por la que los locales prefieren evitarlo.

Para George las cosas se complicaron cuando, a las pocas horas de salir de paseo, realizó una llamada de emergencia y aseguró estar pasando por una crisis de hipotermia, agotamiento, por lo que necesitaba ayuda inmediata, lo más inquietante del asunto es que tras la llamada no volvieron a saber de él.

Los equipos de rescate llegaron al punto desde donde hizo la llamada, una zona remota y abrupta, y allí encontraron su mochila cuidadosamente equipada, saco de dormir, tienda de campaña y comida, pero de George, ni rastro.

Su madre, Jo, voló de inmediato a Transilvania, sin embargo, hasta el momento no se tiene noticias del joven, a quien sus familiares describen como “fuerte, deportista, acostumbrado a viajar”, aspectos que vuelven aún más desconcertante su desaparición y que han levantado toda clase de especulaciones, sobre todo por el lugar donde desapareció, asociada con vampiros.

Las condiciones meteorológicas tampoco han ayudado, durante tres días, los equipos de Salvamont, la unidad rumana especializada en rescates de montaña, se han visto obligados a detener búsquedas por tormentas, hielo y vientos impredecibles.

Mientras tanto, la sombra del Conde Drácula vuelve a hacerse presnete en la región, la zona sigue respirando esa mezcla de mito y realidad que incluso los lugareños prefieren evitar y entre risas nerviosas y bromas han asegurado que Transilvania no es un sitio en el que uno debería caminar solo al caer la noche.

Por su parte las autoridades prefieren evitar que la desaparición de George se relacione con mitos y leyendas y aseguran que el joven desapareció en una montaña complicada, y no se trata de una historia de espectros.

“No entendemos qué pudo pasar. Con todo ese equipo, debería haber podido resguardarse. Y sin embargo desapareció sin dejar rastro”, declaró Sebastian Marinescu, director de Salvamont Brașov.

Hoy, nueve días después, solo hay preguntas mientras los equipos de rescate mantiene la esperanza de hallar a George.

