Lleva Rossy Luque de Martínez la magia de la Navidad a la zona rural

ALTAMIRA, TAM.- El Gobierno Municipal y el Sistema DIF Altamira, llevaron la magia, el color y la alegría de la temporada decembrina a diversas comunidades rurales con el encendido del Pino Navideño en Río Tamiahua, Villa Cuauhtémoc y Esteros.

Los eventos fueron encabezados por la C.P. Rosa Irma Luque Pérez, presidenta del Sistema DIF Altamira, quien convivió con las familias asistentes compartiendo un mensaje de unidad y esperanza.

Las celebraciones iniciaron en la plaza principal de Río Tamiahua, donde niños, jóvenes y adultos disfrutaron de música, baile y un ambiente festivo.

Posteriormente, en la plaza principal de Villa Cuauhtémoc, continuó la fiesta navideña con gran participación de la comunidad.

El recorrido concluyó en la plaza principal de Esteros, con un multitudinario encendido del pino que marcó el cierre de una jornada llena de espíritu navideño.

“En medio de un gran ambiente de fiesta encendimos el Pino Navideño en Río Tamiahua, Villa Cuauhtémoc y Esteros, llevando alegría, música, baile y felicidad a nuestra zona rural. ¡Muchas felicidades!”, expresó la titular del DIF Municipal.

Con estas actividades, el Gobierno de Altamira reafirma su compromiso de acercar momentos de convivencia y tradición a todas las familias del municipio, especialmente a las que habitan en la zona rural.

