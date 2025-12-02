México entre los países señalados por EU por exportar cocaína y fentanilo; Trump lanza advertencia

El mandatario de los Estados Unidos aclara que su intervención no se limita solo a países como Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que cualquier país que llegue a fabricar fentanilo o cocaína, y la trasiegue a los ciudadanos norteamericanos, “está sujeto a ataque”, esto después de que ha indicado en varias ocasiones a México como uno de los principales dedicados al tráfico de drogas.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump fue cuestionado sobre los ataques llevados a cabo por el Ejército de los Estados Unidos como una ofensiva contra el narcotráfico, a lo que respondió que no solo Venezuela sería un blanco, esto de cara a las recientes agresiones en contra de lanchas en aguas internacionales, sino cualquier país que se dedique a la fabricación y distribución de drogas.

“Si entran por cierto país o por cualquier país, si creemos que están construyendo fábricas ya sea fentanilo o cocaína (…) cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país, está sujeto a ataque”, afirmó ante medios.

En su declaración, Trump a su vez señaló a Colombia como uno de los países que tendría plantas de fabricación de cocaína que posteriormente venden a los Estados Unidos.

“He oído que Colombia, el país de Colombia, está produciendo cocaína, tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos venden su cocaína. Los apreciamos mucho, pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país, está sujeto a ataque”, comentó.

Ante la pregunta expresa de un reportero sobre de que Venezuela podría no ser el único blanco de ataques por parte de las fuerzas de seguridad estadounidenses, Trump aseguró que no y calificó a ese país como “muy malo”.

“No solo Venezuela. Venezuela ha sido muy mala. Venezuela ha sido realmente mala en otra cosa -probablemente peor que la mayoría- (…) enviaron personas a nuestro país que no queremos, enviaron a sus traficantes de drogas”, señaló.

Descartó posible intervención militar dentro de México

A pesar que el mandatario estadounidense ha dicho la posibilidad de una intervención militar en México ante la presencia de cárteles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha descartado en varias ocasiones que esto pueda suceder.

Fue el pasado 18 de noviembre cuando Sheinbaum insistió en que su administración no solicitará el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y dijo que le había negado a Trump el apoyo ofrecido.

Además, niega que se ejecuten posibles ataques con misiles como ha ocurrido con lanchas de personas presuntamente originarias de Venezuela.

“No va a ocurrir (…) Lo he mencionado muchas veces en las pláticas que he tenido con el presidente Trump. Él ha sugerido o ha dicho ‘les ofrecemos una intervención militar en México o lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos’, pero yo le he dicho en todas la ocasiones que podemos colaborar, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos la intervención de ningún gobierno extranjero”, afirmó en conferencia de prensa matutina.

A esto se agrega la declaración del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que el gobierno de Donald Trump no estará enviando sus tropas a México ni tomará decisiones unilaterales en la lucha contra el narco.

“No vamos a tomar medidas unilaterales, ni a enviar fuerzas estadounidenses a México. Pero podemos ayudarlos con equipo, con entrenamiento, con intercambio de inteligencia, con todo tipo de cosas, si así nos lo pidieran”, aseguró en entrevista con medios en el Aeropuerto Internacional John C. Munro en Canadá.

