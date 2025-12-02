Miss Universo Jamaica 2025 sigue en terapia intensiva tras la fuerte caída del escenario

Gabrielle Henry está hospitalizada desde hace más de 10 días debido a la caída que sufrió desde el escenario en la pasarela preliminar de Miss Universo 2025

El pasado 19 de noviembre Gabrielle Henry sufrió un accidente en la pasarela preliminar de Miss Universo 2025 -certamen de belleza en el que representó a Jamaica- y no sólo su sueño de ganar finalizó con su caída desde el escenario, sino que se mantiene hospitalizada en una clínica en Bangkok, Tailandia.

Miss Universo Jamaica 2025 aún no puede regresar a su hogar, además de que su estado de salud se mantiene en privado. Aunque su familia y las autoridades del país de donde es originaria han hecho pocas actualizaciones, ahora se filtró nueva información acerca de la reina de belleza, de 28 años de edad.

Cómo se encuentra Miss Universo Jamaica 2025 tras el accidente que sufrió

De nuevo, Olivia Grange, la ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte, publicó en su cuenta de Instagram un comunicado mediante el que informó que Gabrielle Henry, quien es doctora especializada en Oftalmología, sigue internada, se mantiene en cuidados intensivos y está en proceso de recuperación. Por ende, lleva más de 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“La Dra. Henry, Miss Jamaica Universe 2025, permanece en cuidados intensivos en Bangkok, Tailandia, en proceso de recuperación”, se lee en el comunicado de la política jamaiquina que fue publicado hace dos días.

Cuándo regresará Gabrielle Henry a Jamaica

En el escrito de Olivia Grange también se informa que la Miss Universo Jamaica 2025 “se encuentra de buen ánimo” y su familia “confía en que su resiliencia y fortaleza la ayudarán a superar” este altibajo de salud para que finalmente regrese a Jamaica, ya que de momento no hay fecha para que regrese a casa. Asimismo, la ministra les agradeció a quienes han expresado “generosas muestras de amor, apoyo y oraciones” para la reina de belleza, a quien de cariño le dicen Gaby.

“Continúan monitoreando su condición en estrecha consulta con su equipo médico y esperan pacientemente su recuperación y la autorización del equipo médico para el transporte médico no urgente a Jamaica”.

Previamente la ministra jamaicana dio a conocer que Gabrielle Henry sufrió “laceraciones en su barbilla y pie” tras caer del escenario en la pasarela preliminar de Miss Universo 2025. El accidente se difundió en redes sociales porque usuarios publicaron videos de cuando la embajadora de Jamaica era sacada del lugar en una camilla.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO