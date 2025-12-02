Provoca incendio pérdidas en casa

Elementos de bomberos tardaron más de una hora en sofocar las llamas que causaron daños al inmueble y destruyó muebles

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Personal del heroico cuerpo de bomberos se trasladó a las inmediaciones de la colonia Horacio Terán para sofocar el incendio de una vivienda que arrojó daños materiales de consideración.

A bordo de las unidades 27 y 29 los elementos llegaron hasta el referido sector para combatir las llamas que salía desde uno de los domicilios.

Tras casi una hora de trabajos, el personal pudo controlar la situación aunque lamentablemente el fuego ya había provocado estragos.

Además de daños a la estructura también se vieron dañados varios muebles, ropa, calzado y algunos aparatos.

Aunque no fue confirmado totalmente por los bomberos se presume que el siniestro se derivó de un corto circuito.

Por. Alejandro Dávila

Expreso-La Razón