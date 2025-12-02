Revisarán seguridad en puestos de pirotecnia

ALTAMIRA, TAM.- Protección Civil municipal revisará los puestos de pirotecnia y el almacenamiento de la misma, una vez que se otorguen los permisos para su venta en Altamira.

Lo anterior tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de quienes los comercializarán y de la misma población.

María Luisa Cuevas Rivera, directora de Protección Civil, precisó que en el caso de las bodegas donde los cohetes estarán almacenados verificarán que cuenten con el permiso de polvorines en caso de que sea una gran cantidad.

«Ya en la venta al público verificamos que tengan un extintor, que no tengan demasiado producto porque es peligroso, que no se estén muy expuestos a donde pasa la gente, por ejemplo en las avenidas como la calle Hidalgo, la calle Morelos, la Abasolo que son muy concurridas por la gente en las compras navideñas», indicó.

Dejó en claro que quienes tienen contemplada la venta de esos productos, deben pasar antes a la Secretaría del Ayuntamiento a solicitar su anuencia.

Dijo que es la única dependencia autorizada para dar las autorizaciones correspondientes.

Señaló que el año pasado se instalaron 15 días antes de la navidad.

Por Benigno Solís/La Razón