Velador perdió la vida en el interior del mercado municipal Tampico

Un hombre de aproximadamente 54 años fue encontrado sin vida dentro del mercado municipal de Tampico, fue trasladado al Servicio Médico Forense para que se le practicara la necropsia

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un velador del mercado municipal Tampico fue encontrado la mañana de este martes por locatarios que comenzarían a trabajar a temprana hora.

Trascendió que el vigilante tenía aproximadamente 54 años de edad siendo encontrado desvanecido en el suelo.

Entre quienes lo localizaron se encontraban brigadistas que corroboraron que infortunadamente no presentaba signos vitales.

Trascendió que el velador presentó un paro al miocardio esta madrugada porque el cuerpo no tenía signos de violencia.

Al centro de abastos,llegaron autoridades judiciales que dieron fe del cadáver analizado que fue trasladado al Servicio Médico Forense para que se le practicara la necropsia de ley.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón