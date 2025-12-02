VIDEO: El hotel Mundo Imperial en Acapulco obligó a una familia a cenar afuera

Una familia con esposa embarazada y bebé fue obligada a cenar fuera de un hotel en Acapulco por no permitir ingresar alimentos externos, generando indignación en redes

Una familia integrada por un padre, su esposa embarazada y su bebé vivió un momento incómodo al hospedarse en un hotel en Acapulco. Según relataron, al intentar ingresar alimentos que habían comprado fuera del establecimiento para consumir en su habitación, el personal del hotel se los impidió, obligándolos a cenar en la calle.

En un video que difundieron en redes sociales, el padre expresó su frustración:

“Mi esposa embarazada, el bebé dormido… jamás nos había pasado algo así en ningún hotel”, comentó, señalando la incomodidad de la situación y el estrés que implicó para su familia.

El caso generó rápidamente un intenso debate en redes sociales, acumulando más de un millón de reproducciones. Mientras algunos usuarios defendieron la medida del hotel, alegando que busca mantener limpieza y seguridad alimentaria, muchos otros cuestionaron la falta de flexibilidad, especialmente considerando que se trataba de una mujer embarazada y un bebé pequeño.

El hotel por su parte tiene en su sección de Preguntas Frecuentes:

«No se permite ingresar alimentos o bebidas externas, pero nuestras instalaciones cuentan con todo tipo de servicios de alimentos y bebidas».

La norma se aplica a todos los huéspedes sin excepción, lo que en situaciones como esta puede generar inconvenientes, sobre todo fuera de horarios de restaurante o para quienes tienen necesidades especiales.

La familia terminó consumiendo su comida fuera del hotel, mientras la publicación en redes refleja tanto la indignación de algunos internautas como la defensa de las políticas del establecimiento.

Hotel se disculpa tras obligar a familia a cenar afuera por alimentos externos

El hotel emitió disculpas públicas tras el incidente que obligó a una familia a cenar afuera por no permitir alimentos externos.

Según relató el padre afectado, “el gerente del hotel se puso en contacto conmigo y vino personalmente a pedirnos una disculpa a mi y a mi familia. Creo que la disculpa fue genuina y sincera y reconocieron que el manejo de la situación pudo darse de mejor manera. A pesar de que estábamos muy enojados, considero que ellos ahora podrán mejorar su servicio y trabajar en las áreas de oportunidad que surgieron después de lo sucedido”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR