VIDEO: Grupo Firme destapa infidelidad en concierto; fan reconoce a su cuñado con su prima

Un concierto de Grupo Firme en Chiapas destapó una infidelidad familiar cuando una mujer reveló que su prima anda con el esposo de su hermana gracias a un video viral.

Los conciertos suelen ser momentos de felicidad, gritos, desahogo y una que otra lágrima, pero últimamente también se han convertido en auténticos detectores de infieles, y es que recientemente una mujer descubrió una traición familiar gracias a los videos del show de Grupo Firme en Chiapas.

Tal como ocurrió en el concierto de Coldplay, en julio pasado, ahora fue el turno de una presentación de Grupo Firme, en donde tuvo lugar un drama que está involucrando a una familia completa.

La historia estalló en redes cuando una mujer comentó en un video del concierto que había logrado identificar a su prima con el esposo de su hermana:

“Con cada video que sale de este concierto nos dimos cuenta que mi prima anda con el esposo de mi hermana.”

Se volvió viral el concierto de Grupo Firme en Chiapas luego de que una joven afirmara que descubrió una presunta infidelidad familiar gracias a los videos del palenque. No existe imagen de los implicados, solo el testimonio que desató la polémica.

El clip fue compartido por la creadora de contenido Reina Venenosa, quien de inmediato pidió más información.

El video original fue eliminado, pero eso no detuvo la avalancha de comentarios y especulaciones de cientos de internautas quienes o tardaron en sacar decenas de teorías sobre lo que ocurrió o cómo esta pareja de infieles tendría que haber actuado para evitar ser atrapados.

“¿A quién se le ocurre ir en primera fila si anda de amante?”, “Cuenten perfiles pa’ ir a dejarles comentarios”, “Tanta mujer con buena vista y cara de velorio, qué bárbaras”, “Yo también descubrí una infidelidad en un concierto jajajaja, y ese día hasta me pidió dinero”, fueron algunos.

Hasta ahora, la mujer que expuso la infidelidad no ha revelado más detalles y la identidad de la prima y el cuñado infiel sigue siendo un misterio que los usuarios intentan resolver como si fuera un reality de detectives.

La historia inevitablemente recordó lo ocurrido en julio de 2025 durante un concierto de Coldplay en Boston, cuando la kiss cam captó a dos ejecutivos muy abrazados, y quienes al ser descubiertos no disimularon en lo absoluto.

Chris Martin, sin saber el alcance del momento, soltó en tono de broma:

«O están teniendo una aventura o son muy tímidos.»

La aventura resultó ser muy real. El video se viralizó, las familias se enteraron y las redes de los involucrados, Byron y Kristin, desaparecieron casi por completo luego del escándalo.

En el caso de Grupo Firme, la identidad de la prima y el cuñado permanecen en el misterio, pero las redes ya hicieron lo suyo para dar con este par de infieles y conocer la historia completa.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR