VIDEO: Hijo menor de Juan Gabriel debuta musicalmente en homenaje al «Divo de Juárez»

Jean Gabriel Aguilera, anunció en Ciudad Juárez su debut oficial como cantante durante un multitudinario homenaje al Divo.

El retorno de Jean Gabriel Aguilera a Ciudad Juárez no solo conmovió a muchos, sino también el escenario perfecto para anunciar su esperado debut en la música. En un escenario de nostalgia, el hijo menor reconocido de Juan Gabriel participó activamente en el homenaje masivo que reunió a 50 mil personas en la Plaza de la Mexicanidad.

La proyección del icónico concierto del Divo de Juárez en el Palacio de Bellas Artes se convirtió en una fiesta colectiva donde el público cantó, bailó y celebró las canciones de Juan Gabriel. Temas como “Querida” y “Ya lo sé que tú te vas” resonaron con fuerza entre los asistentes, quienes también acogieron con entusiasmo la presencia de Jean.

El joven compartió en sus redes sociales momentos de su llegada, así como algunos del multitudinario evento. Su participación se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Homenajes que mantienen vivo el legado de Juan Gabriel

Estos tributos a Juan Gabriel han mostrado una fuerza inusitada en los últimos años. En la Ciudad de México, la misma proyección en el Zócalo capitalino reunió a 170 mil personas, consolidando el fenómeno de los eventos masivos que mantienen encendida la memoria del ídolo mexicano.

Jean Aguilera ha sido una pieza importante en la organización e impulso de estos homenajes, buscando que las nuevas generaciones conecten con la obra de su padre. Para él, cada evento es más que un acto conmemorativo: es una reunión familiar y emocional entre Juan Gabriel, su público y su propia historia.

Durante el evento en Ciudad Juárez, Jean expresó:

Es una forma de revivir Bellas Artes conmigo, con mi papá y con todos ustedes.

Sus palabras reflejaron el sentido íntimo y colectivo de estas celebraciones que trascienden el tiempo.

Hijo menor de Juan Gabriel habla del amor hacia el Divo de Juárez

La relación de Jean con la música ha sido profunda desde su infancia. En el documental “Debo, puedo y quiero”, el joven confesó que vivió un doble encuentro emocional con su padre:

Yo aprendí a amarlo dos veces, primero como papá (cuando estaba yo muy chiquito); y luego como Juan Gabriel, ya cuando lo veía en los palenques y conciertos… Se me ponía la piel chinita cuando se apagaban las luces y lo veía aparecer con la gente gritando y aplaudiendo.

Ese vínculo se convirtió con los años en una motivación para seguir los pasos musicales de su padre, aunque no sin retos. Jean ha intentado consolidar su carrera desde 2021, enfrentando obstáculos y procesos personales que retrasaron su lanzamiento musical. Sin embargo, este momento marca un nuevo comienzo, uno que él mismo describe como decisivo.

Un debut lleno de simbolismo

Jean Aguilera eligió como primer sencillo una versión libre de “No me vuelvo a enamorar”, un tema que fue éxito en la voz de Juan Gabriel. Para su debut, decidió presentar un arreglo moderno, realizado en colaboración con el cantante Sergio Durán.

Además de su linaje artístico, Jean es ahijado de Rocío Dúrcal, otra de las figuras más importantes en la vida y carrera de Juan Gabriel. Su presencia constante en homenajes, su apertura hacia los medios y su disposición para hablar de su historia lo han convertido en uno de los hijos más visibles del cantante.

Jean Gabriel forma parte de la familia Aguilera Salas, donde fue criado junto a Joan, Hans, Iván Gabriel y Alberto Jr. Su madre reconocida es Laura Elena Salas, quien jugó un papel central en la vida del Divo de Juárez. A pesar de que nunca se confirmó una relación sentimental con el artista, ella fue presentada como madre de los hijos adoptivos y acompañó a Juan Gabriel en su crianza.

La familia se formó a través de una combinación de adopciones y tratamientos de fertilidad, lo que permitió al cantautor construir el hogar que siempre soñó. A diferencia del brillo mediático que rodeaba al ídolo, sus hijos crecieron en un ambiente más discreto, alejado de los reflectores.

Jean, el menor de ellos, siempre mostró una sensibilidad especial por la música y una conexión estrecha con el legado de su padre. Su debut no solo representa el inicio de una carrera artística, sino también un acto profundamente emocional: la manera en que él elige honrar la memoria del hombre que marcó su vida.

Un nuevo capítulo para el legado Aguilera

Con este lanzamiento, Jean Gabriel Aguilera se suma a la lista de descendientes de grandes ídolos que buscan construir su propia identidad en la industria musical. Sin embargo, su caso está marcado por una particularidad: él no pretende imitar a Juan Gabriel, sino reinterpretar su herencia desde su propia voz.

El debut en Ciudad Juárez, frente a miles de seguidores del Divo, se convirtió en el marco ideal para iniciar este camino que combina nostalgia, talento y renovación. Jean tiene claro que su reto no es sencillo, pero también sabe que su conexión con el público y con la memoria de su padre le brindan un impulso invaluable.

Su historia apenas comienza, pero ya está cargada de emoción, significado y la promesa de un talento que, sin duda, sí es heredado.

