Xavier López Jr. confirma que habrá bioserie de Chabelo

Xavier López Jr. confirmó que se trabaja en una bioserie sobre Chabelo. Te contamos que se sabe del proyecto.

Chabelo fue durante décadas un referente de la televisión mexicana, con un legado que sigue presente incluso después de su fallecimiento. Su programa “En familia con Chabelo”, transmitido cada domingo, se mantuvo al aire por 48 años, convirtiéndose en uno de los espacios más emblemáticos.

Aunque en sus últimos años se alejó del ojo público, su historia no quedó en el olvido. Ahora, su vida será contada a través de una bioserie que promete revelar momentos poco conocidos, tanto de su carrera como de su entorno familiar.

Chabelo tendrá bioserie

La confirmación de la bioserie vino de parte de Xavier López Jr., hijo del actor, durante una entrevista para el programa “De primera mano”.

Sin dar detalles concretos sobre el estreno o la plataforma donde se podrá ver, dejo claro que la serie está en proceso y que hay más de un proyecto en marcha.

“Sí se va a hacer. Estamos trabajando un par de proyectos diferentes, uno de ellos es una serie porque hay mucho que contar (…), hay una parte muy bonita de esta época como poder disfrutar de los que están aquí y recordar a quienes ya no están. Lo estamos haciendo, se está trabajando el proyecto y pronto vamos a poder anunciar algo», explicó.

¿Qué podría incluir la bioserie de Chabelo?

El hijo de Chabelo mencionó también que están trabajando con material que podría ser inédito, lo que aumenta la expectativa del público.

Cuando se le preguntó sobre este aspecto, respondió: “Lo estamos haciendo, se está trabajando el proyecto y pronto vamos a poder anunciarlo”.

Asimismo, comentó que para él tiene un valor muy personal la bioserie sobre su papá.

“Las historias son las historias, inclusive para mí es bien importante esta obra porque es una obra que mi papá apoyó desde el principio”.

Esto sugiere que el mismo Xavier López estuvo involucrado de alguna manera en los primeros pasos de la bioserie.

Sobre la bioserie, aún no se conoce quién interpretará al “amigo de todos los niños”, pero se sabe que abordará su juventud en Estados Unidos, donde fue militar y casi participa en la Guerra de Corea.

También incluirá su etapa como estudiante de medicina, carrera que abandonó para trabajar en la televisión como asistente de producción en Telesistemas Mexicanos, hasta alcanzar su lugar como una de las figuras más queridas por el público infantil en México y América Latina.

Chabelo, una figura importante en la televisión mexicana

El 25 de marzo de 2023 se anunció el fallecimiento de Xavier López ‘Chabelo’ a los 88 años, después de ser hospitalizado por un fuerte dolor abdominal que derivó en una perforación intestinal.

Su muerte generó una gran reacción entre generaciones que lo habían acompañado durante décadas en la televisión.

Con una carrera que superó los 50 años, Chabelo participó en 34 películas, 4 telenovelas y 10 programas de televisión.

Entre ellos destaca “La Carabina de Ambrosio”, pero sobre todo su icónico programa “En Familia con Chabelo”, que logró mantenerse en pantalla durante casi medio siglo, con más de 1,700 emisiones.

Aunque se retiró oficialmente en 2018, después de participar en la película “El Complot Mongol”, el actor aún tenía ideas que deseaba desarrollar.

Ya en octubre de 2022, López Jr. había confirmado que se trabajaban dos proyectos: una serie biográfica y una caricatura animada basada en su personaje.

La animación estaría enfocada en el público infantil y contaría con elementos del famoso juego de la Catafixia, en un formato de concurso.

Además, incluiría locaciones inspiradas en películas clásicas como “Chabelo y Pepito contra los monstruos”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR